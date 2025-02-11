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GENÇLER AVRUPA JUDO KUPASI’NDA TOPLAM 6 MADALYA

GENÇLER AVRUPA JUDO KUPASI’NDA TOPLAM 6 MADALYA

Gençler Avrupa Judo Kupası  08-09 ŞUBAT 2025 tarihleri arasında Bosna Hersek’te düzenlendi. Gençler Milli Takımımız toplam 6 madalya kazandı.

Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da 8-9 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası’na katılan Millilerimiz, 1 Altın, 1 Gümüş ve 4 Bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Madalya Kazanan Sporcularımız:
-70 kg. da Tuana GÜLENAY Altın Madalya,
-48 kg. da Zilan ERTEM Gümüş Madalya,
-63 kg. da Ceyda VATANSEVER ve Sinem ORUÇ,
-81 kg. da Erman GÜRGEN,
+100 kg. da ise Recep ERGİN Bronz Madalyanın sahibi oldu.

 

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