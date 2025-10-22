Göle Heyetinden Federasyona Ziyaret

HABER : VASFİ AŞÇI

Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ile Emekli Albay İrfan Odabaşı, Ankara Göle Dernek Başkanı ve antrenör Derviş Güneş eşliğinde Federasyon Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir ve Asbaşkan Osman Fatih Destici ile bir araya gelen heyet, bölgesel spor faaliyetleri, gençlerin spora yönlendirilmesi ve Göle’de yürütülebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Göle gibi spor potansiyeli yüksek bölgelerle iş birliği içinde çalışmak bizler için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda karşılıklı iyi dilekler sunulurken, Federasyon yönetimi nazik ziyaretleri dolayısıyla Belediye Başkanı Gökhan Budak, Emekli Albay İrfan Odabaşı ve Antrenör Derviş Güneş’e teşekkür etti.

