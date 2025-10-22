SON DAKİKA!
DİYARBAKIR’DA KARATE BAŞARISI BÜYÜYOR.
Gebze Aksu Spor Kulübü’nde Kuşak Heyecanı: Kemerler Sahiplerini Buldu!
FLAŞ! YTKF’DE MALİ DENETİM KURULU VE EĞİTİM KURULUNA ATAMALAR YAPILDI
KYOKUSHIN KARATE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ KARABÜK’TE YAPILDI 
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
SENSEİ SALİH DOĞAN: “ERCÜMENT BAŞKAN ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR!”
KOCAELİ KARATE GELİŞİM LİĞİ: 3. ETAP TAMAMLANDI
İSTANBUL KARATECİLER SPOR KULÜBÜ’NDE 200 SPORCUYLA KUŞAK SINAVI COŞKUSU!
Türk Hakemleri Dünya Arenasında: Parlayan Bir Başarı Hikayesi
BURSA’NIN GURURU CEMİL ÇAKIR, PARİS’TE A KILASMAN HAKEM OLDU

Göle Heyetinden Federasyona Ziyaret

Göle Heyetinden Federasyona Ziyaret
HABER : VASFİ AŞÇI

#vasfiasci

Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ile Emekli Albay İrfan Odabaşı, Ankara Göle Dernek Başkanı ve antrenör Derviş Güneş eşliğinde Federasyon Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir ve Asbaşkan Osman Fatih Destici ile bir araya gelen heyet, bölgesel spor faaliyetleri, gençlerin spora yönlendirilmesi ve Göle’de yürütülebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Göle gibi spor potansiyeli yüksek bölgelerle iş birliği içinde çalışmak bizler için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda karşılıklı iyi dilekler sunulurken, Federasyon yönetimi nazik ziyaretleri dolayısıyla Belediye Başkanı Gökhan Budak, Emekli Albay İrfan Odabaşı ve Antrenör Derviş Güneş’e teşekkür etti.

