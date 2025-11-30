SON DAKİKA!
  30 Kasım 2025 21:56 | Güncellenme: 30 Kasım 2025 22:03
SENSEİ HAMDİ ÇEVİK: “MAKEDONYA – GRAND PRİX SKOPJE’DA BEKLEDİĞİMİZ SONUCU ELDE ETTİK!”

Makedonya, “Grand Prix Skopje” Uluslararası Karate Turnuvası Butel semtinde 29.11.2025 Cumartesi gerçekleşti. Ülkemizden Sensei Hamdi Çevik ve Meltem Şahin katıldılar, 1 Altın, 1 Bronz madalya ile döndüler.

 

SİYAHKUŞAKMekez

Hamdi Çevik, SİYAHKUŞAK Web’in sorusunu yanıtladı ve “Makedonya’da yapılan Uluslararası Karate Şampiyonası’nda beklediğimiz sonucu elde ettik.” dedi.

Çevik hoca turnuvayı değerlendirdi:

“Şampiyonaya her gün sabırla, bıkmadan, zorluklar karşısında pes etmeden hazırlandık.”

“Hedefimiz, hem tecrübe kazanmak hem de kürsüye çıkıp ülkemizi başarıyla temsil etmekti. Şükürler olsun bunu başardık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu şampiyonaya her gün sabırla, bıkmadan, zorluklar karşısında pes etmeden hazırlandık ve bu uğraşımızın meyvesini aldık.”

“Bir amacım da sporcularıma örnek olmak, onları daha çok motive etmek.”

Ben önceki yıllarda millî hakemlik ve millî antrenörlük yaptım. Bu sefer sporcu olarak da yarışmalara katılıyorum. Bir amacım da sporcularıma örnek olmak, onları daha çok motive etmek. İlimizi, ilçemizi ve ülkemizi daima her yerde başarıyla temsil eden sporcular yetiştirmektir.

