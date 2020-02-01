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  • IBO yarı ağır sıklet dünya şampiyonluk maçında Fırat Arslan Almanya’da ringe çıkıyor…
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    2 Şubat 2020

    tarihinde eklendi.

IBO yarı ağır sıklet dünya şampiyonluk maçında Fırat Arslan Almanya’da ringe çıkıyor…

SİYAHKUŞAK

EC Boxing organizasyonunda gerçekleşecek olan IBO yarı ağır sıklet dünya şampiyonluk maçında Fırat Arslan, Güney Afrikalı  Kevin Lerena karşı karşıya gelecek.

Fırat Arslan yarı ağır sıklet ünvan maçında Almanya’da ringe çıkıyor. Boksörümüz 8 Şubat cumartesi akşamı Almanya’nın Göppingen kentinde gerçekleşecek karşılaşmada Güney Afrikalı dünya şampiyonu Kevin Lerena ile karşılaşacak. IBO yarı ağır sıklet dünya şampiyonluk maçı için geri sayım sürerken maç öncesi tüm hazırlıklar devam ediyor. Bu dev ünvan maçı EC Boxing organizasyonunda gerçekleşirken gecenin ana maçı olma özelliği taşıyacak. Gecede ayrıca önemli maçlarda yer alacak DMAX’ten de canlı olarak yayınlanacak.

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