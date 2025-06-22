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JUDO DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA +78’DE ALTIN MADALYA KORELİ HAYUN KİM’İN!

JUDO DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA +78’DE ALTIN MADALYA KORELİ HAYUN KİM’İN!

JUDO DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA +78’DE ALTIN MADALYA KORELİ HAYUN KİM’İN!

Budapeşte’deki Judo Dünya Şampiyonası’nın son gününde, kadınlar +78 kg kategorisi, sporun en iyi isimlerini bir araya getirdi. Finalde Koreli Hayun Kim ile Japon Mao Arai karşı karşıya geldi ve bu, tamamen Asya’nın iki güçlü judokası arasında geçen bir mücadele oldu.

Hayun Kim, açılış maçında temiz bir atış ve tutuşla rakibini kolayca geçti. Ancak, final dahil olmak üzere sonraki maçlarında, rakiplerinin yaptığı hatalarla ilerledi. Arai ile olan final maçı, heyecan dolu bir aksiyon yerine strateji ve disiplinle doluydu. Her iki judoka da birbirini iyi tanıyordu ve bu nedenle risk almaktan kaçındılar.

Maçın sonucu oldukça sıkıydı ve nihayetinde shido (ceza) ile belirlendi. Arai, rakiplerine karşı etkili olamayan atakları nedeniyle üç ceza aldı. Öte yandan, Kim, duruşunu ve taktiksel netliğini koruyarak maçı kazandı. Son ceza ile birlikte, Hayun Kim yeni dünya şampiyonu oldu!

Bu zafer, Hayun Kim’in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve Kore’nin +78 kg kategorisindeki ilk dünya şampiyonu unvanını kazanmasını sağladı. Judo dünyasında bu tür anlar, sporun heyecanını ve rekabetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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