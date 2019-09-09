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    9 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Judo Okullarda Gönül Esaslı Seçmeli Ders Oldu

SİYAHKUŞAK

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu arasında protokol imzalandı

Judo’nun tabanda yaygınlaşmasına yönelik geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Judo Federasyonu ve Uluslararası Judo Federasyonu’nca (IJF) 20 ilde başlatılan proje büyüyerek devam ediyor.
Projenin tabanda yaygınlaşması ve okullarda gönül esaslı seçmeli ders olarak verilmesine ilişkin imzalar, MEB TEGM adına Genel Müdür Dr. Cem Gençoğlu ve Federasyon Başkanı Sezer Huysuz tarafından atıldı.
Protokol kapsamında ‘judoyla spora başla’ projesi MEB bağlı 81 ilde belirlenen 81 okulda start almış olacak ve çalışmalar judonun tabana yayılmasına ivme katacak.

İmzalanan protokolle göre 2019 – 2020 yılı Eğitim ve Öğretim döneminde okullarda Beden Eğitimi derslerinde gönül esaslı seçmeli ders olarak judo eğitiminin verilmesi imza altına alınmış oldu.

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