KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ...

Kapadokya’da Çok Önemli Turnuva Öncesi: Hakem Ömer Patır ile Sıcak Röportaj:

“HAKEMLİK SADECE KURALLARI UYGULAMAK DEĞİL, ADALET DUYGUSUNU SAHAYA YANSITABİLMEKTİR”

Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Kapadokya’nın eşsiz manzarası, bu hafta sporun adalet ve disiplinle buluşacağı çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Turnuvanın başlamasına saatler kala, başhakem Ömer Patır ile hem heyecanını hem de görev bilincini konuştuk.

“Böylesine önemli bir turnuvada ilk kez başhakem olarak görev almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı,” diyen Patır, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Şahsıma bu görevleri emanet eden Merkez Hakem Kurulumuza en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güvene layık olabilmek için görevimizi en adil, disiplinli ve özverili şekilde yerine getirmeye gayret göstereceğiz.”

Türk karate hakemliğinin ulusal arenadaki başarısına da dikkat çeken Patır, “Hakemlerimiz bilgi ve tecrübeleriyle ülkemizi başarıyla temsil ediyor; adil ve şeffaf kararlarıyla karate sporunun gelişimine katkı sağlıyor,” diyor.

Genç sporcular ve hakem adayları için rol model olmanın önemini vurgulayan Patır, “Sporculara ve genç hakemlere örnek olmak, hem büyük bir gurur hem de önemli bir sorumluluk. Bu bilinç, her kararımda daha dikkatli, her davranışımda daha disiplinli ve adil olmamı sağlıyor,” ifadelerini kullandı.

İyi bir hakemi tanımlarken Patır şöyle diyor:

“Hakemlik sadece kuralları uygulamak değil, adalet duygusunu sahaya yansıtabilmektir. Tarafsızlığı, sakinliği ve disiplinli duruşu, hızlı ve doğru karar verebilmesiyle sporcuların ve antrenörlerin güvenini kazanması, iyi hakemin ölçütüdür.”

Kapadokya’nın bu turnuvaya kattığı değere de dikkat çeken Patır, “Böylesine tarihi ve turistik bir bölgede turnuvanın yapılması, sporun kültür ve turizmle birleşmesine vesile oluyor. Bu da organizasyona ayrı bir değer katıyor. Bu güzel atmosferde turnuvayı başarıyla organize eden Hüsamettin Özmen hocamıza teşekkür ediyorum,” diyor.

Genç karateciler ve hakem adayları için de mesajını paylaşan Patır, “Disiplinli çalışın, kurallara ve fair-play ruhuna her zaman saygı gösterin. Azim ve sabırla ilerlerseniz hem sporda hem hayatta başarılı olursunuz. Hakemliği ve sporu birer örnek olarak benimseyin,” diyerek sözlerini tamamladı.

Turnuva başlamaya hazırlanırken, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferi ve Ömer Patır gibi örnek isimlerin katkısı, sporculara ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Henüz ilk düdük çalmadı, ama sahada adalet, disiplin ve fair-play ruhu şimdiden hissediliyor.