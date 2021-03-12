Karate 1 Premier League’in İstanbul Ayağında Türk Karateciler 5 Dalda Final Gördü

Karate 1 Premier League’in İstanbul ayağı Yeşilköy’deki WOW Convention Center’da başladı. Karatenin İstanbul’da başlayan ilk uluslararası organizasyonunda zirve mücadelesi veren takımlar performaslarını ilk gün tatamiye yansıttılar. Şampiyonanın ilk günü sabah seansında tatamiye çıkan Türk karateciler 4 dalda final şansı yakaladı.

Karate 1 Premier League’in İstanbul ayağına 72 ülkeden 584 sporcu katılırken ilk günü sabah seansında tatamiye çıkan sporcularımız dört kategoride finale çıktı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan son Avrupa ikincisi Erkek Kata Milli Takımı ilk iki turda en yüksek puanı alarak yarı finale çıktı. Yarı finalde de 26.2 puan alan Ay-Yıldızlı ekip İran’ın önünde finale yükseldi. Bu kategoride Kutluhan Duran, Gökay İlgezdi ve Mustafa Batuhan Özdemir’den oluşan Türkiye B takımı da üçüncülük maçı yapmaya hak kazandı.

Kadınlar katada Dilara Bozan da yarı final grubunda aldığı 25.54 puanla İran, Belarus ve İspanyol rakiplerini geride bırakarak finalist oldu. Avrupa üçüncüsü Bozan, Pazar günkü finalde Avrupa şampiyonu İspanyol Jaime Sandra Sanchez’le karşılaşacak.

Serap Özçelik Arapoğlu Finale Çıkmayı Başardı

Kadınlar kumite 50 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılmayı garantileyen Serap Özçelik Arapoğlu son şampiyon olarak geldiği Karate 1 Premier League İstanbul’da finale çıkmayı başardı. İlk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ukraynalı Kateryna Kryva’yı 3-1 mağlup eden dünya ve Avrupa şampiyonu Arapoğlu, çeyrek finalde de Avrupa Gençler şampiyonu Azeri Madina Sadigova’yı 1-0 ile geçti. Yarı finalde çekişmeli maçta İranlı Sara Bahmanyar’ı 5-2 yenen Arapoğlu, altın madalya maçını Alman Shara Hubrich ile yapacak.

Eray Şamdan da Final Gördü, rakibi İspanyol Matias Garcia Gomez

Erkekler kumite 50 kiloda Eray Şamdan da Karate 1 Premier League’in İstanbul ayağında finale yükselen dördüncü sporcu oldu. İlk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Alejandro Fernando Ortiz’i 3-2 mağlup eden genç karateci, üçüncü turda Mısırlı Mohamed Salah Mohamed’i 3-0, çeyrek finalde Rus Evgeny Plakhutin’i 1-0 mağlup ederek son dörde kaldı. Yarı finalde normal süresi 0-0 biten çekişmeli mücadelede Azeri Firdovsi Farzaliyev’i hakem kararıyla 3-2 mağlup eden Şamdan, Pazar günkü finalde İspanyol Matias Garcia Gomez ile karşılacak.

Beşinci Final 67 Kiloda Burak Uygur’la Geldi

İlk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Kolombiyalı Juan Harvey Caicedo’yu 5-0 yenen Uygur, üçüncü turda Macar Yves Martial Tadissi ile 2-2 berabere kalmasına rağmen ilk puan avantajıyla rakibine üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Polonyalı Milosz Sabiecki’yi 2-0 mağlup eden tecrübeli karateci yarı finalde Belaruslu Deivid Nhuyen’i 1-0 yenerek altın madalya için mücadele etme hakkı yakaladı.

Erman Eltemur ve Tuba Yenen Pazar Günü Üçüncülük Maçına Çıkacak

Erkekler kumite 75 kilo çeyrek finalinde ‘karatenin yaşayan efsanesi’ olarak kabul edilen Rafael Aghayev’i 4-1 yenerek en müthiş galibiyetlerinden birine imza atan Erman Eltemur, yarı finalde İtalyan Luigi Busa’ya 1-0 kaybederek altın madalya şansını kaybetti. Erman Eltemur’un yanısıra 55 kiloda Tuba Yenen de Pazar günü üçüncülük maçına çıkacak.