KASIM’DA TATAMİLER ISINIRKEN: BİRLİKTE BÜYÜYEN KARATE AİLESİ!

Kasım’da Tatamiler Isınırken:

BİRLİKTE BÜYÜYEN KARATE AİLESİ!

Özel Haber: Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Kasım ayı yaklaşırken, Türk karatesinde yine dopdolu bir heyecan dalgası hissediliyor. Takvimlerde bu kez iki güçlü organizasyon var: Fakat bu iki büyük etkinliğin aynı hafta sonuna denk gelmesi gözlerden kaçmadı!

Çanakkale’de nefesleri kesecek 2. Uluslararası Dardanel Cup ve Denizli’de Sensei Zekai Doruk’un önderliğinde düzenlenecek 3. Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası.

Ne var ki, iki büyük etkinliğin aynı hafta sonuna denk gelmesi, tatamilerde heyecanı kadar tereddütü de beraberinde getirdi.

Bir yanda genç sporcularımıza uluslararası deneyim kazandıran Dardanel Cup; diğer yanda olimpiyat madalyalı şampiyonların, dünya ve Avrupa dereceli isimlerin vereceği seminerlerle adeta bir karate şölenine dönüşen Haldun Alagaş Turnuvası…

Her iki organizasyon da kendi alanında çok değerli, çok anlamlı.

Denizli’deki turnuva, aslında camianın özlemle hatırladığı bir buluşma. Pandemi öncesinde yapılan iki edisyonunda sadece sporcular değil, hakemler, antrenörler, kulüp yöneticileri bile tatamilerde dostluk rüzgârı estirmişti.

Bu yıl, uzun bir aradan sonra yeniden o ruhu yaşatmak isteyen herkesin gözü bu etkinlikte olacak gibi görünüyor.

Ancak tarihlerdeki çakışma ister istemez kulüplerimizi, sporcularımızı ikiye bölüyor. Özellikle Çanakkale ile Denizli gibi birbirine ulaşım açısından çok da uzak olmayan iki şehir söz konusuyken, bu durum hem katılımları hem de atmosferi etkileyebilir.

Şunu özellikle belirtmek isterim:

Bu yazı bir eleştiri değil, bir dostane çağrıdır.

Dardanel Cup’ın değerini, yöneticilerinin emek ve vizyonunu yürekten takdir ediyorum.

Onların çabalarına saygı duyuyorum.

Sadece, eğer takvimde küçük bir oynama yapılabilirse — belki bir hafta önce ya da sonra — hem Dardanel Cup’ın katılımı artar, hem de iki büyük organizasyon birbirinin ışığını gölgelemeden parlayabilir.

Türk karatesi büyüyor iken, güçlü bir şekilde kök salıyor.

Ve bu kökleri güçlendirecek şey, rekabet değil birliktelik.

Kasım ayında tatamiler yine ateş gibi olacak…

Ama dileğimiz, bu ateşi ikiye bölmek değil;

birlikte daha güçlü bir alev haline getirmek.