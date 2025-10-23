Kemalpaşa Karate-Do Spor Kulübü Yeni Salonunda İlk Kuşak Sınavını Gururla Gerçekleştirdi

SON DAKİKA!
Haber: Vasfi AŞÇI

Kemalpaşa Karate-Do Spor Kulübü, yeni adresi Soğukpınar Mahallesi Armutlu Caddesi No:25/A’da faaliyetlerine başlamanın coşkusunu yaşıyor. Kulüp, yeni salonunda düzenlediği ilk etkinlik olan 2025 yılı 3. Dönem Kuşak Sınavı ile hem sporcularına hem de velilerine unutulmaz bir gün yaşattı.

 

18 Ekim 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilen kuşak sınavı, disiplin, emek ve kararlılıkla çalışan karatecilerimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Veliler, çocuklarının azmini ve başarısını alkışlarken; salonda yeni bir başlangıcın heyecanı, birlik ve aile ruhu hâkimdi.

 

Etkinliğe katılan Kemalpaşa Karate-Do Spor Kulübü Başantrenörü ve İzmir Hakem Kurulu Başkanı Şerafettin Ilık Hocamız, enerjisi, özverisi ve içtenliğiyle bir kez daha gönüllerde yer etti. İzmir Karate camiasının sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olan Ilık Hoca; planlı, programlı ve disiplinli çalışmalarıyla olduğu kadar, sempatik kişiliği, dostane yaklaşımı ve cana yakınlığıyla da genç sporculara örnek olmaya devam ediyor.

 

Şerafettin Ilık Hocamız, sınav sonrasında yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

“Yeni salonumuzda ilk kuşak sınavımızı gerçekleştirdik. Bu sadece bir sınav değil, aynı zamanda yeni hedeflerin, yeni başarıların da başlangıcı. Tüm evlatlarımızı yürekten kutluyorum.”

 

Kemalpaşa Karate-Do Spor Kulübü, Karate’nin özündeki disiplin, saygı ve azim ilkeleriyle yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Yeni salonun, nice güzelliklere, nice başarılara ve nice şampiyon sporcuların yetişmesine vesile olmasını gönülden temenni ediyoruz.

 

Tüm sporcularımızı, velilerimizi ve emek veren herkesi yürekten tebrik ediyoruz.
Yeni salon, yeni heyecan, aynı disiplin! 🥋🔥

 

#KemalpaşaKarateDo #KarateDoAilesi #YeniSalonYeniHeyecan #KuşakSınavı #ŞerafettinIlık #İzmirKarate #ErcümentBaşkanımız #TürkiyeKarateFederasyonu #Vasfiasci_Photography #KarateDisiplindir #KarateBirYaşamTarzıdır #NiceBaşarılara #NiceŞampiyonlara

 

