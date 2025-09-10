KOCAELİLİ HAKEMLERDEN GAZZE KARATE TURNUVASI’NA GÖNÜLLÜ DESTEK

Haber: Vasfi AŞÇI

Tüm gelirlerinin Gazze’ye bağışlandığı dev organizasyonda sporun birleştirici gücü bir kez daha ortaya çıktı. Kocaelili Hakemlerde Gazze Karate Turnuvası’na gönüllü destek vererek takdir aldı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gazze için düzenlenen özel turnuva hem yoğun katılım hem de duygusal anlarla hafızalara kazındı. Tüm gelirlerin Gazze’ye bağışlandığı organizasyon, sporun birleştirici gücünü en anlamlı şekilde gözler önüne serdi.

Kocaeli İli, turnuvaya damgasını vuran illerden biri oldu. Kocaeli Karate il temsilcisi Yaşar Çoşkun, uluslararası hakem Dinçer Ekinci, Tamer Sülü, Mehmet Erdinç Çelik ve Organizasyonun koordinasyonunda ise Tuba Coşkun, basın görevlisi olarak Vasfi Aşçı turnuvanın sesini duyurdu.

Turnuva boyunca salonda duygu dolu anlar yaşandı. Sporcuların mücadelesi, tribünlerdeki dayanışma ve seyircilerin coşkusu birleşince, “Gazze için tek yürek” mesajı her köşeye yayıldı. Katılımcılar, mücadelemiz Madalya veya kupa için değil, Gazze için diyerek sporun sadece bir rekabet değil; aynı zamanda insanlık adına bir dayanışma aracı olduğuna vurgu yaptı.