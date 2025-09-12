SON DAKİKA!
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ...
RAFET METİN ÇETİNKAYA’NIN SESSİZ GÜCÜ
JACKİE CHAN VE SON FİLMİ THE SHADOW’S EDGE
AYŞE MERYEM YAZAR, KARATEDE TARİHE GEÇTİ!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
KOCAELİLİ HAKEMLERDEN GAZZE KARATE TURNUVASI’NA GÖNÜLLÜ DESTEK
KUYUCAK KURTULUŞ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BAGATUR GÖSTERİ YAPTI
TATAMİDE DAYANIŞMA: GAZZE’YE UMUT TAŞIYAN KARATE TURNUVASI
Mücadele Sporları Dünyasına Yeni Bir Eser: ‘DOJO’
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ
BASEL OPEN’DA GÖVDE GÖSTERİSİ!
KOCAELİ’NİN GURURU HAZİM ÖZDEMİR 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Kurs hocalığını Ali Demirbaş, Atilla Çeliktürk ve Suat Taşyarın yaptı:

Hazim Özdemir’in uluslararası hakemliğinin yanında antrenörlükte de zirveye ulaşması, karate sporunda nadir görülen bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Haber: Vasfi AŞÇI

Kocaeli’nin uluslararası dünya hakemlerinden Hazim Özdemir, antrenörlükte en üst seviye olan 5. Kademe Teknik Direktörlük unvanını alarak hem ilimiz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Dünya ve Avrupa arenasında bugüne kadar çok sayıda final maçını yöneten, pek çok hakem hocasına da yol gösteren Özdemir, uzun yıllardır sürdürdüğü Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreterliği görevine de devam ediyor.

Hakemlikte uluslararası düzeyde saygın bir konuma sahip olan Özdemir’in şimdi antrenörlükte de zirveye ulaşması, karate sporunda nadir görülen bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Özdemir’in 5. Kademe Teknik Direktörlük sürecinde kurs hocaları Ali Demirbaş, Atilla Çeliktürk ve Suat Taşyarın önemli katkıları bulunurken; Hazim Özdemir, kendisine karate temelini kazandıran ve bugünlere gelmesinde büyük payı olan Adnan Şamdan için de “ellerinden öperim” diyerek vefasını dile getirdi.

Kocaeli spor camiası, hem hakemlikte hem de antrenörlükte “çifte zirve”ye ulaşan Hazim Özdemir’i tebrik ederken, bu başarının genç sporcular için de ilham kaynağı olduğuna dikkat çekti.

 

