Kurs hocalığını Ali Demirbaş, Atilla Çeliktürk ve Suat Taşyarın yaptı:

KOCAELİ’NİN GURURU HAZİM ÖZDEMİR 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR OLDU



Haber: Vasfi AŞÇI

Kocaeli’nin uluslararası dünya hakemlerinden Hazim Özdemir, antrenörlükte en üst seviye olan 5. Kademe Teknik Direktörlük unvanını alarak hem ilimiz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Dünya ve Avrupa arenasında bugüne kadar çok sayıda final maçını yöneten, pek çok hakem hocasına da yol gösteren Özdemir, uzun yıllardır sürdürdüğü Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreterliği görevine de devam ediyor.

Hakemlikte uluslararası düzeyde saygın bir konuma sahip olan Özdemir’in şimdi antrenörlükte de zirveye ulaşması, karate sporunda nadir görülen bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Özdemir’in 5. Kademe Teknik Direktörlük sürecinde kurs hocaları Ali Demirbaş, Atilla Çeliktürk ve Suat Taşyarın önemli katkıları bulunurken; Hazim Özdemir, kendisine karate temelini kazandıran ve bugünlere gelmesinde büyük payı olan Adnan Şamdan için de “ellerinden öperim” diyerek vefasını dile getirdi.

Kocaeli spor camiası, hem hakemlikte hem de antrenörlükte “çifte zirve”ye ulaşan Hazim Özdemir’i tebrik ederken, bu başarının genç sporcular için de ilham kaynağı olduğuna dikkat çekti.