KYOKUSHIN KARATE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ KARABÜK’TE YAPILDI

Haber : VASFİ AŞÇI

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen Kyokushin Karate Büyükler Açık Sıklet, Yıldızlar, Ümitler ve Gençler Kata/Kumite Milli Takım Seçmeleri, 18–19 Ekim 2025 tarihlerinde Karabük Yenimahalle Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sporcuların büyük bir mücadele ve heyecanla yarıştığı organizasyonda dereceye giren isimler, ülkemizi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu As Başkanı ve Kyokushin Karate İcra Kurulu Başkanı Osman Fatih Destici, turnuvaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu anlamlı şampiyonada üstün performans sergileyerek dereceye giren tüm sporcu kardeşlerimi canıgönülden tebrik ediyorum. Onların başarısı, Türk karatesinin geleceğine olan inancımızı bir kez daha pekiştirdi.”

Destici, ayrıca organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Destekleriyle bize güç veren TKF Başkanımız Ercüment Taşdemir’e, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven’e, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan’a ve Karate Federasyonu Karabük İl Temsilcimiz Onurcan İstenci başta olmak üzere, Federasyonumuzun kıymetli hocalarına, hakemlerine ve tüm kurul üyelerine teşekkür ediyorum.”

Karabük’te iki gün boyunca süren seçmeler, hem sporcular hem de izleyiciler için mücadele, dostluk ve milli ruhun ön planda olduğu bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.