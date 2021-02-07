KYOKUSHİN VE ASHİHARA CEPHESİNDE TAHKİM SEVİNÇİ!

Kyokushin ve Ashihara cephesinde büyük sevinç! Türkiye Karate Federasyonu (TKF) ve Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu (TWF) bünyesinde iki federasyon çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kyokushin grubu karate atrık TKF’de!

Yıllardan beri dağınık bir yapı içerisinde mücadele veren karatenin Kyokushin ve Ashihara cephesinde nihayet mutlu sona gelindi! TKF’nin başvurusu üzerine 24 Aralık 2020 tarihinde Tahkim Komisyonu’nun vermiş olduğu karar çerçevesinde Kyokushin Branş, Ashihara stil olarak Karate Federasyonu’na bağlanması yönünde karar çıktı. Wushu Federasyonu’nun buna yapmış olduğu itiraz Tahkim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlandı ve komisyonun aldığı karar onaylandı.

Başkanı Esat Delihasan ve Yönetimi Özverili Çalıştı

Kyokushin branşının TKF’ye bağlanması için mücadele eden Federasyon Başkanı Esat Delihasan ve yönetiminin özverili çalışması sonuç getirdi. Kyokushin grubunun için bir karate sporu olduğu, dünyada karate federasyonlarına bağlı yada mali özerkliği olan yapılarının olduğuna vurgu yapıldı.

Wushu Federasyonu İtiraz Etti

Wushu Federasyonu, Tahkim Komisyonu’nun 24 Aralık 2020 tarihinde vermiş olduğu karara itiraz etti. İlgili itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu tarafından konu görüşülmüş ve karara bağlananarak Komisyonun verdiği karara uygun olarak tüm Kyokushin ve Ashihara’nın TKF’de bağlanması resmi gazete’den sonra kesinleşmiş olacak.