KYOKUSHİN’İN İZİNDE: ÖMER DURAN VE BURSA’DAKİ VEFA TURNUVASI

Kyokushin’in İzinde:

ÖMER DURAN VE BURSA’DAKİ VEFA TURNUVASI





Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Bazı insanlar vardır; hayatlarını bir spora, bir davaya adarlar. İşte Sensei Ömer Duran, tam da böyle bir isim. 1989’da Kyokushin Karate ile tanışıyor ve o günden bugüne, aynı heyecanla yoluna devam ediyor. Sadece antrenman yapan bir sporcu değil; Türkiye’de Kyokushin Karate’nin temellerini atan, büyümesini sağlayan bir öncü.

2010’da bu branşın federasyon nezdinde resmen tanınmasına öncülük ediyor. 2015’te Millî Takımı kuruyor, 2017’de IKO Türkiye Branş Şefi oluyor. 2020’de Kyokushin’in federasyona resmen bağlanmasını sağlıyor. Millî Takım Kurul Başkanlığı’ndan uluslararası hakemliğe, federasyon yönetimindeki görevlerine kadar, nereden baksanız Kyokushin’in Türkiye’deki serüveniyle Ömer Duran’ın adı iç içe geçmiş durumda.

Ve şimdi… Onun çabalarıyla Bursa’da çok özel bir turnuva düzenleniyor. Adı da çok anlamlı: Esat Delihasan Uluslararası Kyokushin Karate Kupası.

Rahmetli Esat Delihasan, bu sporun Türkiye’deki öncülerinden biriydi. Onun ardından düzenlenmeye başlayan bu turnuva, bir vefa örneği olmanın ötesinde, bir mirasın yaşatılması aslında. Beşincisi düzenlenecek olan kupa için Bursa’ya 10 ülkeden 32 kulüp ve 450 sporcu geliyor. Bulgaristan’dan İngiltere’ye, İran’dan Moldova’ya kadar geniş bir katılım var.

Neden Bursa? Çünkü bu şehir Kyokushin için güçlü bir merkez. 15 kulübüyle, belediyesinin desteğiyle ve en önemlisi, bu spora gönül vermiş insanlarıyla doğru adres.

Ama bu turnuvayı değerli kılan yalnızca rakamlar değil. Tatamide ter döken her sporcu, sadece madalya için değil; dostluk, fair-play ve uluslararası kardeşlik için mücadele edecek. Sporun o saf, temiz tarafı Bursa’da hayat bulacak.

Elbette biraz buruk bir sevinç var. Çünkü temelinde bir kaybın hatırası yatıyor. Ama kayıplar bazen insanları daha da birleştirir. Bugün Bursa’da yapılan bu büyük organizasyon, hem Esat Delihasan’ın adını yaşatıyor, hem de Ömer Duran gibi isimlerin özverili mücadelesi sayesinde geleceğe umut bırakıyor.