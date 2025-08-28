Çalıştayda dostluk, kardeşlik ve sporda birlik tavan yaptı!

KYOKUSHİNKAN YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Türkiye’de Kyokushinkan tarafından düzenlenen yaz kampı ve çalıştayı, İnegöl’de gerçekleştirildi. Büyük bir ilgi gören kampa, yurt içinden ve yurt dışından birçok katılım oldu.

Kamp süresince sabah ve akşam antrenmanlarının yanı sıra, öğlenleri eğlenceli parkur yarışmaları, akşamları ise müzik ve sosyal aktiviteler düzenlendi. Ayrıca şelale antrenmanı da katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Tunus Kyokushin Kan Başkanı Renshi Shihan Habib Farjallah ve Afrika Kyokushin Birliği Başkan Yardımcısı ile Libya Kyokushin Federasyonu Başkanı Shihan Shibib de desteklerini sundu.

İstanbul Milletvekili ve Avrupa Parlamenterler Birliği Başkanı İsmail Emrah Karayel’e, İstanbul Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Hasan Turan’a, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar çalıştayda yer aldı.

Çalıştayda, federasyonun kurulma süreci masaya yatırıldı ve milletvekillerinin tam desteği alındı. Katılımcılar, federasyonun kurulma aşamasında Afrika ve Libya’dan gelen destekleri de memnuniyetle karşıladı.

Ayrıca çalıştay heyeti tarafından, “Akıncılar Hareketi Genel başkanı Mehmet Şahin ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akgün’e, Taekvando Bursa İl Temsilcisi Halil Canal’a, Wushu kung-fu Federasyonu Bursa İl Temsilcisi İsa Aslan’a, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen değerli antrenör ve sporcularımıza, Kocal Osmanlı Eğitim Spor Kulübü yönetimine, değerli antrenörlerimize, sporcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve hizmetli personelimize teşekkür ederiz” denildi.

Dostluğun, kardeşliğin ve sporda birlik ruhunun en güzel örneklerinden birini yaşadığı bu anlamlı buluşmadan önümüzdeki dönemde daha fazla etkinlik kararı çıktı.

