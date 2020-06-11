Mike Tyson, 18 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti

Mike Tyson bir kez daha reddetti! Eski ağır sıklet dünya boks şampiyonu efsane boksör Mike Tyson’ın ringlere dönüş hazırlıkları devam ederken aldığı teklifler dudak ucuklattı. Efsane boksör, gelen teklifleri geri çevirmede pek zorlanmıyor. Son gelen 18 milyon dolarlık teklifi, geleneksel boksa geri dönmeyi istemesi gerekçe gösterdi.

Boks yaşamında 2 kez dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu gören ve en genç ulaşan boksör olan Mike Tyson gelen dövüş tekliflerini reddetmeye devam ediyor. Özellikle geleneksel boksa geri dönmek istemesi gerekçe gösteriyor. Tyson’ın eski şampiyon Evander Holyfield’la karşılaşmasına yakın gözle bakılıyor. Diğer yanda eski şampiyon Evander Holyfield’da dönüş hazırlıklarına devam ediyor olması olası maçı söz konusu yapıyor.

Tyson’a dövüşmesi için yapılan son teklifin Karma Dövüş Sanatları (MMA) efsanesi Wanderlei Silva’dan geldi. Boksa dönüş gerekcesini daha önce dile getiren Tyson, 18 milyon dolarlık bu teklifi dikkate almadı. Onun için geleneksel boks ağır bastı.