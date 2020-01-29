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  • Mike Tyson, “Ölümün eşiğindeyim, çünkü iflah olmaz bir alkoliğim.”
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    30 Ocak 2020

    tarihinde eklendi.

Mike Tyson, “Ölümün eşiğindeyim, çünkü iflah olmaz bir alkoliğim.”

SİYAHKUŞAK

Profesyonel boks organizasyonlarında 20 yaşındayken zirveye çıkarak, “en genç ağır sıklet şampiyonu” rekorunu elinde bulunduran Mike Tyson, alkol bağımlısı olduğunu itiraf ederek, “Ölümün eşiğindeyim” dedi. Tyson, yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, alkolün etkisinde kalmadığı bir hayat istediğini belirtti.

Mike Tyson, geçtiğimiz günlerde yeni tanıtım yüzü olduğu spor kanalı ESPN2’nin “Friday Night Fights” isimli boks programın tanıtımına katıldı. Tyson, basın toplantısında yaptığı açıklamada, alkolün etkisinde kalmadığı bir hayat istediğini belirterek, “Ölmek istemiyorum. Ölümün eşiğindeyim, çünkü iflah olmaz bir alkoliğim” dedi.

Tyson özeleştiri yaparak yaşamının büyük bölümünde kötü bir adam olduğunu söyledi. Tyson, birçok
kötü şey yaptığını ancak affedilmek istediğini ifade etti. Proğramda altı gündür ne alkol ne de uyuşturucu madde kullanmadığını ve bunun kendisi için bir mucize olduğunu ifade etti.

Eski boksör, “Ayık olduğum konusunda herkese yalan söyledim ama değildim, bu benim altıncı günüm, bir daha
asla kullanmayacağım” diyerek vurgu yaptı.

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