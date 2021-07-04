MİLLİ JUDOCU GÜL KADER’E OLİMPİYAT KOTASI

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TOKYO’DA 6 JUDOKA MADALYA MÜCADELESİ VERECEK
Milli judocumuz Gül Kader Şentürk, Uluslararası Judo Federasyonu’ndan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak Tokyo 2020’ye katılma hakkı kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Judo Federasyonu’ndan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan Gül Kader Şentürk’ü tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu’nun tebrik mesajı şöyle:
“Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım sürecinde bir güzel haber de judo branşından geldi. Milli sporcumuz Gül Kader Şentürk, Uluslararası Judo Federasyonu’ndan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak Tokyo 2020’ye katılma hakkı kazandı. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, Tokyo 2020’de kendisine başarılar diliyorum.”
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