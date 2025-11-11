Milli Karateci Eray Şamdan’dan Riyad’da Altın Zafer

Haber: Vasfi Aşçı

6. İslami Dayanışma Oyunları’nda ülkemizi temsil eden Eray Şamdan, finaldeki üstün performansıyla altın madalyayı Türkiye’ye kazandırdı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları, Türk sporunun gurur dolu anlarına sahne oldu. Milli karatecimiz Eray Şamdan, turnuvanın final müsabakasında rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kocaeli doğumlu milli sporcumuz Eray Şamdan, finalde kendisinden daha uzun ve fizikli olan rakibi karşısında zorlu bir mücadele verdi. Mücadelenin ilk dakikalarında rakibi fizik avantajını kullanarak 1-0 öne geçti. Ancak Şamdan, tecrübesi ve kararlılığıyla geri dönmeyi başardı.

Doğru zamanda yaptığı Kizami Tsuki, Gyaku Tsuki ve Oi Mawashi Geri Jodan teknikleriyle üç puan kazanan Şamdan, skoru 3-1’e getirerek üstünlüğü ele aldı. Karşılaşmanın son anlarında yaşanan kısa süreli karışıklıklara rağmen oyunun kontrolünü elinde tutmayı başaran milli sporcumuz, video incelemesinin ardından galibiyetini kesinleştirdi.

Bu sonuçla Eray Şamdan, altın madalya kazanarak hem Türkiye’ye hem de Türk karatesine büyük bir gurur yaşattı. Elde ettiği bu zafer, ülkemizin uluslararası arenadaki başarısına bir yenisini ekledi.

Başarının en önemli mimarları arasında yer alan başarılı antrenör babası Adnan Şamdan, Milli takım teknik ekip ve antrenör kadrosu da büyük takdiri hak ediyor. Bu başarıda emeği geçenleri bir kez daha kutlarız. Tebrikler Eray Şamdan.

Türk Karate sporcularımızın bu azmi, disiplini ve inancı, genç nesiller için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

#ErayŞamdan 🥇 #Karate #Türkkarate #vasfiasci #MilliTakım #KocaeliDoğumlu #İslamiDayanışmaOyunları #Riyad2025 #AltınMadalya #Türkiye #Spor #TeamTürkiye #GururDuyuyoruz #Şampiyon #Tebrikler