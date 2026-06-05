MUAYTHAİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ ANKARA’DA BAŞLIYOR!

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Muay Thai 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi Ankara’da Başlıyor!

Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Muay Thai Federasyonu, antrenör adayları için heyecanla beklenen “1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi” duyurusunu paylaştı.

Başkent Ankara’da gerçekleştirilecek olan eğitim için ön kayıt süreci 08 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Haziran 2026 gününe kadar devam edecek.

Uzman eğitmen kadrosu eşliğinde gerçekleştirilecek ve Muay Thai teknik ile taktik gelişimine odaklanacak olan uygulama eğitimleri, 29 Haziran – 03 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, resmi E-Devlet onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için adayların federasyonun resmi web sitesi olan https://muaythai.gov.tr adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

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