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  • Musa Aydın, “Allah’tan Rahmet, Ailesine ve Güreş Camiasına Baş Sağlığı Diliyorum”
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    19 Kasım 2020

    tarihinde eklendi.

Musa Aydın, “Allah’tan Rahmet, Ailesine ve Güreş Camiasına Baş Sağlığı Diliyorum”

SİYAHKUŞAK

Avrupa ve Balkan şampiyonu Milli takım eski antrenörü Reşit Karabacak, son yolculuğuna uğurlanırken Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada, “Kendisi şeker ve böbrek hastasıydı. Bunun üstüne de salgına yakalandı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımdaydı. Devletimiz ve sağlık çalışanlarımız tüm imkanlarıyla ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak maalesef bu hastalığa yenik düştü. Reşit Karabacak 1970-80’lerde ülkemizin madalyaya susamış olduğu dönemde, milletimizin ve ülkemizin yüzünü güldürdü, bayrağımızı başarı ile dalgalandırdı. Ben kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine ve güreş camiasına baş sağlığı diliyorum” dedi.

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