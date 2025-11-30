SON DAKİKA!
FLAŞ! ERAY ŞAMDAN DÜNYA ŞAMPİYONU!
DÜNYA PARA KARATE ŞAMPİYONASINDA BRONZ GURURU: Nesrin Cavadzade’den “Altın” Sözü
Sporun Bilimle Buluştuğu Nokta: Anatomik Farkındalık ve Başarının Anahtarı
WKF PARA KARATE’DE KAPSAYICI REKABETİ TEŞVİK EDİYOR…
MISIR, DÜNYA KARATE ŞAMPİYONASI İLE TAÇLANDI!
AHMET ŞAN’DAN DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ HAKEM VİZESİ DEĞERLENDİRME MESAJI
AYYILDIZLI HAKEMLERİMİZ KAHİRE’DE DÜNYA SAHNESİNDE!
KAHİRE’DE HEDEF BAŞARI, ÇITA YÜKSEK!
Kütahya’nın Gururu: Mustafa Oğulcan Alımlı “İl Temsilcisi Öğretmen” Olarak Ankara’da Şehrini Temsil Etti
27. DÜNYA BÜYÜKLER KARATE ŞAMPİYONASI MISIR’DA BAŞLIYOR!
SENSEİ HAMDİ ÇEVİK, MAKEDONYA GRAND PRİX’DEN ALTIN ÇIKARDI!

HAMDİ ÇEVİK’ÎN KATA PERFORMANSI MAKEDONYA’DA ZİRVE YAPTI!

Grand Prix Skopje Karate Şampiyonası’nda Sensei Hamdi Çevik Altın madalya kazandı.

Hamdi Çevik, katıldığı yurtiçi şampiyonalarda yakaladığı başarıyı Makedonya’da sürdürdü. Makedonya-Uluslararası Grand Prix Skopje Karate Şampiyonası’nda Altın madalya kazanarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Makedonya’da düzenlenen Uluslararası Grand Prix Skopje Karate Şampiyonası’nda Sensei Hamdi Çevik Altın madalya kazandı. 55 yaş üstü Veteran Kata’da yarışan Çevik hocanın kazandığı madalya büyük sevinç yaşattı.

Hamdi Çevik, katıldığı yurtiçi şampiyonalarda yakaladığı başarıyı Makedonya’da sürdürdü. 14 ülkeden 800’ü aşkın sporcunun yarıştığı sayılı turnuvalardan biri olan turnuvada sergilediği kata performansı ile emeğinin karşılığını kürsünün zirvesine çıkarak aldı.

Şampiyonada yarışan diğer sporcumuz başarılı sporcumuz Meltem Şahin, Büyük Bayanlar Kata kategorisinde 3. olarak kürsüde yerini aldı.

 



Meltem Şahin, Büyük Bayanlar Katada 3. oldu.

Meltem Şahin, Büyük Bayanlar Katada 3. oldu ve bronz madalya kazandı.

