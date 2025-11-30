SENSEİ HAMDİ ÇEVİK, MAKEDONYA GRAND PRİX’DEN ALTIN ÇIKARDI!
HAMDİ ÇEVİK’ÎN KATA PERFORMANSI MAKEDONYA’DA ZİRVE YAPTI!
F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK
Hamdi Çevik, katıldığı yurtiçi şampiyonalarda yakaladığı başarıyı Makedonya’da sürdürdü. Makedonya-Uluslararası Grand Prix Skopje Karate Şampiyonası’nda Altın madalya kazanarak kürsünün zirvesinde yer aldı.
Makedonya’da düzenlenen Uluslararası Grand Prix Skopje Karate Şampiyonası’nda Sensei Hamdi Çevik Altın madalya kazandı. 55 yaş üstü Veteran Kata’da yarışan Çevik hocanın kazandığı madalya büyük sevinç yaşattı.
Hamdi Çevik, katıldığı yurtiçi şampiyonalarda yakaladığı başarıyı Makedonya’da sürdürdü. 14 ülkeden 800’ü aşkın sporcunun yarıştığı sayılı turnuvalardan biri olan turnuvada sergilediği kata performansı ile emeğinin karşılığını kürsünün zirvesine çıkarak aldı.
Şampiyonada yarışan diğer sporcumuz başarılı sporcumuz Meltem Şahin, Büyük Bayanlar Kata kategorisinde 3. olarak kürsüde yerini aldı.
