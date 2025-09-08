TATAMİDE DAYANIŞMA: GAZZE’YE UMUT TAŞIYAN KARATE TURNUVASI

Tatamide Dayanışma:

GAZZE’YE UMUT TAŞIYAN KARATE TURNUVASI

Haber: Vasfi AŞÇI

İstanbul, 7 Eylül 2025… Ataköy Atletizm Spor Salonu, sıradan bir spor etkinliğine değil, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla dolu özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Türkiye Karate Federasyonu ile İHH iş birliğiyle düzenlenen Gazze Karate Turnuvası, sadece sporcuların yeteneklerini sergilediği bir yarışma olmanın ötesinde, insanlığa umut ve destek mesajları taşıyan anlamlı bir organizasyon olarak dikkat çekti.

Turnuvanın açılışına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve çok sayıda spor sever katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Dr. Eminoğlu, turnuvanın manevi boyutuna vurgu yaptı: “Bugün burada sadece spor değil, vicdan ve dayanışma buluşması gerçekleşiyor. Gazze’de yaşanan acılar, hepimizin kalbinde derin izler bırakıyor. Türkiye Karate Federasyonu’nun öncülüğünde gerçekleşen bu organizasyon, sporun insanlığa umut taşıyan bir köprü olduğunu bir kez daha gösteriyor.”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de duygusal konuşmasında şunları dile getirdi: “Karate, sadece disiplin ve mücadele öğretmez; gerçek anlamını, insanlığa dokunduğu anlarda kazanır. Bugün tatamide harcanan her enerji, Gazze’de bir çocuğun gülüşüne dönüşecek. Bu turnuva, sporun barış ve kardeşliğe açtığı kapıdır.”

Organizasyonun sorunsuz ve etkileyici bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen Türkiye Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Kobaş ve ekibi ile İstanbul Karate İl Temsilcisi Kazım Alpay büyük takdir topladı. Kobaş ve Alpay, gösterdikleri titiz planlama ve özveriyle turnuvayı unutulmaz bir deneyime dönüştürdü, sporcuların ve izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi. Ayrıca, turnuvaya destek veren Kamil Üci Spor Kulübü’nün katkıları da organizasyonun başarısında önemli rol oynadı.

Turnuva, gelirleri Gazze’deki insani yardımlar için kullanılacak bir yardım seferberliğine dönüştü. Böylece, tatamide atılan her adım, sadece bir puan kazandırmakla kalmadı; Gazze’deki kardeşlerimize umut ve dayanışma mesajı taşıdı. Sporun birleştirici gücü, bir kez daha sahada ve gönüllerde kendini gösterdi.