WKF, 2026 YARIŞMA KURALLARINDA YENİ DÖNEM!
2027 AVRUPA OYUNLARI EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI RESMEN İMZALANDI
TKF Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Kobaş’tan Açıklama
DÖVÜŞÇÜLERİN DENİZ TUZU SIRRI: DOĞADAN GELEN GÜÇ
SURVİVOR 2026 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
BİLGİNİN IŞIĞINDA BİR ÖMÜR: YAKUP MELETLİ VE HAKİKATİN YOLCULUĞU
HÜSEYİN BAŞ KARATE SPOR KULÜBÜ ANADOLU LİGİN ZİRVESİNDE
ŞAMPİYON GÜLŞEN AİLESİ’NE PROTOKOLDEN TEBRİK YAĞMURU
ANTHONY JOSHUA, JAKE PAUL’U TEKNİK NAKAVTLA DEVİRDİ!
DÖVÜŞ SANATLARINDA ÖZGÜNLÜK VE ADAPTASYONUN SINIRLARI
DÖVÜŞ SPORLARI: MODERN YAŞAMIN ÖZGÜVEN İNŞASINDA BİR ANAHTAR
TATAMİNİN RUHU, SANAYİNİN GÜCÜYLE BULUŞUYOR:

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) ile el sıkışan kıymetli firmalarımız, sadece birer sponsor değil; Türk sporunun yükselen bayrağına omuz veren birer yol arkadaşı olarak tarihe not düşüyorlar.

Bu iş birliği, yalnızca kâğıt üzerinde bir protokol değil; disiplinin, azmin ve yerli gücün “tek yürek” olma hikâyesidir.

