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TOKYO’DA 6 JUDOKA MADALYA MÜCADELESİ VERECEK

37 okunma — 04 Temmuz 2021 19:17
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SİYAHKUŞAK

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Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), son güncelleme doğrultusunda Türkiye’ye kadınlarda bir kıta kota hakkı tanımasıyla birlikte, Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 4 erkek ve iki kadın judocumuz tatami arenasında 20 yıllık madalya özlemini dindirme mücadelesi verecek.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na sayılı günler kala, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) son güncellemesini yaparak Türkiye’ye kadınlar kıta kotasında bir hak tanımasıyla birlikte tatamide toplam 6 judoka ile yer alacağız.

Puan ve kıta kotasında yeniden değerlendirmede bulunan IJF belirlediği son listeyi Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) bildirdi. Daha önce Türkiye’nin judoda katılım sayısı 5 iken 48 kiloda Gül Kader Şentürk’ün listeye dahil olması ile 4 erkek ve 2 kadın judokamız olimpiyat arenasında 20 yıllık madalya özlemini dindirme mücadelesi verecek.

Ay-yıldızlı judogilerle kürsü için ter dökecek judocularımız; kadınlarda 48 kiloda Gül Kader Şentürk, +78 kiloda Kayra Sayit; erkeklerde 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank yarışmacı sporcu listesinde yer aldılar.

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