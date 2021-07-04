TOKYO’DA 6 JUDOKA MADALYA MÜCADELESİ VERECEK

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BAKAN KASAPOĞLU’NDAN OLİMPİK SPORCULARA ZİYARET
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na sayılı günler kala, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) son güncellemesini yaparak Türkiye’ye kadınlar kıta kotasında bir hak tanımasıyla birlikte tatamide toplam 6 judoka ile yer alacağız.
Puan ve kıta kotasında yeniden değerlendirmede bulunan IJF belirlediği son listeyi Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) bildirdi. Daha önce Türkiye’nin judoda katılım sayısı 5 iken 48 kiloda Gül Kader Şentürk’ün listeye dahil olması ile 4 erkek ve 2 kadın judokamız olimpiyat arenasında 20 yıllık madalya özlemini dindirme mücadelesi verecek.
Ay-yıldızlı judogilerle kürsü için ter dökecek judocularımız; kadınlarda 48 kiloda Gül Kader Şentürk, +78 kiloda Kayra Sayit; erkeklerde 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank yarışmacı sporcu listesinde yer aldılar.
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