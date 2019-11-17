Tülay Albear’dan Wagner Memorial Open Tournament’da 1.lik Kupası…

Wagner Memorial Açık Karate Turnuvası, New Mexico-Albuquerque’da gerçekleşti. Yaşamını Amerika’da sürdüren milli karatecimiz Sensei Tülay Kayacık (Albear) katıldığı Siyah kemer bayanlar kategorisinde 1. oldu.

New Mexico-Albuquerque’da gerçekleşen Wagner Memorial Açık Karate Turnuvası’nda milli karatecimiz Sensei Tülay Albear kata dalında mücadelekumite dalında ise seminer verdi. Albear Siyah kemer bayanlar kategorisnde 1. olurken kumitede ise ciddi bir mücadele ortaya koydu. Bayanlar kategorisinde Ohan Dai ve Anan Dai kataları çizerek aldığı 1.lik kupası ile yine gururumuz oldu.

Daha sonra tüm maçların bitiminde Grand champion maçları yapıldı. Kata ve Kumite’de kadın-erkek, genç-büyük master kategorisinde birinci olan her yarışmacı burada grand şampiyonluk için yarıştı. 12 farklı kategorisi olan ve grand şampiyonluğu için kendi kategorilerinde birinci olan 12 kişi kata’da yarıştı. Sadece birinciliğin olduğu kategoride sporcumuz bir final maçında iki kez yarıştı. Performansıyla bir beraberlik elde ederek tribünleri kendine hayran bıraktı.

Sensei Tülay Albear, SİYAHKUŞAK Web.’e yaptığı açıklamada, “Siyah Kemer’de 1. oldum ve kupa aldım. Ayrıca Masterde yarıştım ve orada final gördüm, iki maç yaptım. Trübünlerde müthiş bir sessizlik oldu, bana inanılmaz destek vardı, çok mutlu oldum, inanılmaz gururlandım.” dedi. Sensei Dwight Bossong tarafından organize edilen Wagner Memorial Open Tournament yarışan tüm sporcular ve bizleri başarıyla temsil eden milli karatecimiz Tülay Albear adına güzel anılarla geride kaldı.