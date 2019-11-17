  • Anasayfa/
  • Flaş/
  • Tülay Albear’dan Wagner Memorial Open Tournament’da 1.lik Kupası…
  • /

    17 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

Tülay Albear’dan Wagner Memorial Open Tournament’da 1.lik Kupası…

SİYAHKUŞAK

Wagner Memorial Açık Karate Turnuvası, New Mexico-Albuquerque’da gerçekleşti. Yaşamını Amerika’da sürdüren milli karatecimiz Sensei Tülay Kayacık (Albear) katıldığı Siyah kemer bayanlar kategorisinde 1. oldu.

New Mexico-Albuquerque’da gerçekleşen Wagner Memorial Açık Karate Turnuvası’nda milli karatecimiz Sensei Tülay Albear kata dalında mücadelekumite dalında ise seminer verdi. Albear Siyah kemer bayanlar kategorisnde 1. olurken kumitede ise ciddi bir mücadele ortaya koydu. Bayanlar kategorisinde Ohan Dai ve Anan Dai kataları çizerek aldığı 1.lik kupası ile yine gururumuz oldu.

Daha sonra tüm maçların bitiminde Grand champion maçları yapıldı. Kata ve Kumite’de kadın-erkek, genç-büyük master kategorisinde birinci olan her yarışmacı burada grand şampiyonluk için yarıştı. 12 farklı kategorisi olan ve grand şampiyonluğu için kendi kategorilerinde birinci olan 12 kişi kata’da yarıştı. Sadece birinciliğin olduğu kategoride sporcumuz bir final maçında iki kez yarıştı. Performansıyla bir beraberlik elde ederek tribünleri kendine hayran bıraktı.

Sensei Tülay Albear, SİYAHKUŞAK Web.’e yaptığı açıklamada, “Siyah Kemer’de 1. oldum ve kupa aldım. Ayrıca Masterde yarıştım ve orada final gördüm, iki maç yaptım. Trübünlerde müthiş bir sessizlik oldu, bana inanılmaz destek vardı, çok mutlu oldum, inanılmaz gururlandım.” dedi. Sensei Dwight Bossong tarafından organize edilen Wagner Memorial Open Tournament yarışan tüm sporcular ve bizleri başarıyla temsil eden milli karatecimiz Tülay Albear adına güzel anılarla geride kaldı.

 

Benzer İçerikler
Gustavo Sensei Kata, Tülay Sensei Kumite Semineri Verdi…
Gündem Gustavo Sensei Kata, Tülay Sensei Kumite Semineri Verdi…
Flaş! Bellator Londra, gün sayıyor! Sabriye Şengül MMA Maçı İçin Kafese Girecek…
Haberler Flaş! Bellator Londra, gün sayıyor! Sabriye Şengül MMA Maçı İçin Kafese Girecek…
Yusuf Karakaya MMA Mücadelesinde Rakibi Ali Damak’ı İlk Rauntta Pes Ettirdi
Haberler Yusuf Karakaya MMA Mücadelesinde Rakibi Ali Damak’ı İlk Rauntta Pes Ettirdi
İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı
Haberler İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı
Başkan Esat Delihasan, İl Protokolü Ziyaretlerine Devam Etti
Haberler Başkan Esat Delihasan, İl Protokolü Ziyaretlerine Devam Etti
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Diyarbakır’da Başladı
Haberler Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Diyarbakır’da Başladı
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !