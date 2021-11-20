TÜRKİYE KARATE FEDERASYONUNA BAŞKAN SEÇİYORUZ

Bir meslektaşınız olarak diyorum ki; “Federasyon başkanı kim olmalıdır?’’ sorusundan önce,’’başkan ile yönetim kurulu ve elbette ki yönetim ilkeleri nasıl olmalı” sorusuna yanıt aramalıyız.

Hepimizin ortak dileği elbette ki Türkiye Karate camiasını kucaklayacak bir başkanın olmasıdır. Bu seçilecek başkanın kısaca, Rahmetli Esat Delihasan’ın başarılarla dolu iki dönem icraatlerini devam ettirebilmesi ve bu başarılarla dolu bayrağı bıraktığı yerden tekrar yükseltebilmesidir. Türk Karatesi için modern dünya ile aynı ortak zeminde acil eylem planı hazırlayabilme kabiliyetine de sahip olabilmelidir. Başarıya giden yol ve hedefinin en belirleyici unsurun ise geçmişle kavga etmek yerine, camia içinde birlik ve bütünlüğü sağlayıp, geleceği kucaklayabilme kabiliyetine ve yetkinliğe sahip biri olmalı diye düşünüyorum. Adalet, eşitlik, Şeffaflık, hiyerarşi ve saygınlık gibi genel anlamda akılcı ilkeleri olmalıdır.

Ayrıca profesyonel bakış açısıyla ve amatör ruhla çalışacağı bir uzman ekibi, yönetim kurulu olmalıdır. Son yazımda özellikle belirttim;Yönetim kurulunda Karate ile uzaktan-yakından alakası olmayan, hayatının hiç bir döneminde Karate yapmamış, siyasi veya spor dışında kariyer sahibi, zengin işadamı, patron insanlar görmek istemiyoruz. Müteaahit’in, tekstilcinin, galeri sahibinin, doktorun, avukatın veya bir siyasi parti temsilcisinin ne işi var benim Karate federasyonu yönetim kurulumda söyler misiniz? Herhangi bir antrenörün Türk Tabipler Birliği yönetim kuruluna girdiğine veya Barolar Birliği yönetim kuruluna girdiğine siz hiç tanık oldunuz mu? Bu konudaki hassasiyetimi ve ilgili son yazıma aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz; https://www.siyahkusak.com.tr/baskanlik-secimi-ve-karatenin-mutfagindan-gelmek-14486.html

Başkanlık seçimine şunun şurasında fazla bir zaman kalmadı. Bu camia elbette ki en doğru kararı verecek ve kendisinin layık olduğu başkanı da seçebilecek olgunluktadır. Adaylar konusunda elbette ki objektif değerlendirmeler yapacak ve ülkemiz için, Karate camiamız için en uygun olduğunu tahmin ettiğimiz aday adayımızı siz değerli okurlarımla paylaşacağım.

Bundan birkaç ay evvel İzmir ziyaretinde bulunan iki değerli dostumun, meslektaşımın nazik davetlerine icabet edip onların camia ile sohbet ortamında bulundum. Konu elbette ki Karate ve başkanlık seçimleriydi ve onlar bu işe çoktan talip olmuşlardı. Her birini en az 25 yıldır tanıdığım bu iki emektar, vefakar ve güzel insan, izmirli Karate antrenörlerinin de bulunduğu sıcak bir ortamda ziyaret amaçlarını geç saatlere kadar gayet güzel bir şekilde anlattılar. Geç saatler diyorum, zira sohbetin kalitesi ve güzelliğinden akşam yemeğini bile unuttuk. Sohbette hazır bulunan İzmirli antrenörler kafalarına takılan her konuyu rahatlıkla sorup, yanıtlarını da o rahatlıkta aldılar. Bu müthiş ikiliyi merak ettiniz değil mi? Elbette ki içimizden birileri yani camiadan, yani kısaca ‘bizden’ birileri, haydi açıklıyayım; misafirlerimiz birbirinden kıymetli dostlarım Federasyon başkanlığına talip olan Sayın Ercüment Taşdemir ile Sayın Hayrettin Hamurcu hocalarımdan bahsediyorum. Sizlere de tanıdık gelmediler mi?

Notlarım arasına aldığım ve önemli bulduğum konu başlıklarım elbette ki var. Bu konulara ayrı biz yazımda değineceğim inşaallah. Dostlarımızın sohbet öncesi hediye ettikleri karton klasör içinde bulunan ‘PROJE-99’ kitapçığını bir ara kaşla göz arasında okuyuveriyorum. Neler yok ki? Yönetim kurulunun kararlarının şeffaf olarak federasyon resmi sitesinden yayınlanmasından tutun da, yapılacak ihale ve alımların ve tabiki alınacak personel ve görevlendirmelere kadar ne varsa yine şeffalık politikası gereği resmi sitede yayınlanacağı sözü de var.

Yarışmalarda esas alınması gereken ve aslında gecikmiş bir hizmet olan puanlama sistemini getirerek il ve bölge birinciliklerinde puan toplayan sporcuların yine illere verilecek kota ile Türkiye şampiyonalarına katılma hakkının verileceği müjdesi de var. Bu duruma en çok sevinenlerin başında seçimlerde hiçbir zaman fikri ve tercihleri sorulmayan, yani oy kullanamayan sporcular olacaktır. Bunu konuyu özellikle yazdım, zira benim ikinci vatanım Kanada’da siyah kuşaklı-lisanslı aktif tüm sporcular da Kanada Karate federasyonu-eyalet federasyonu başkalığı seçimlerinde oy kullanırlar. Keşke bu durum Türkiyede de gerçekleşseydi de başkan adaylarından bazıları vaadleri arasında, seçildikleri takdirde gelecek seçimlerden itibaren 18 yaşını doldurmuş aktif olarak lisanslı tüm Siyah kuşak sporculara oy kullanma hakkı tanıyabileceğini ilan edebilseydi diyorum.. Sorarım size; Siyah kuşak sahibi lisanslı, üstelik 18 yaşında ve aktif olan hangi Karate-ka/sporcu oy kullanmak istemez? Yaşadığı ülkenin Cumhurbaşkanını seçme hakkına-oy kullanma ehliyetine sahip olan 18 yaşındaki bir genç, yaptığı sporda Siyah kuşak olmuşsa neden ilgili federasyonun başkanını seçme konusunda irade sahibi olamasın? Bu teklif ve tavsiyem tüm uzakdoğu sporları için geçerlidir.

Uzun lafın kısası şudur ki; Karate federasyonu başkalığına aday olan tüm başkan adaylarımız elbette ki birbirinden kıymetlidir ve o derecede de plan-proğram-vizyon sahibi kişilerdir. Sakın yanlış anlaşılmasın, ben kimsenin federasyon başkanlığı adaylığına karşı değilim ve asla da olamam. Demokratik bir ülkede herkes her yere elbette aday da olabilir ve seçildiği takdirde başkan da olabilir. Bu minvalde gelişecek ve gerçekleşecek seçim sonuçlarına da şimdiden büyük saygı duyarım. Daha önce de yazdığım gibi; ‘’kafama takılan, daha doğrusu benim gibi tarafsız olup ta kafası karışanların haklı bir takıntısı var. Mesela, camia dışından herhangi bir iş adamı, Karate Federasyonuna başkan olarak seçildiğinde yapacağı ciddi işler konusunda ‘Karate camiasına onu teklif ederek-öne sürenler’ tarafından yönlendirilip, sadece ve sadece işadamlığından arta kalan zamanlarında*tatillerinde federasyona uğrayıp, önüne konan evraklara-sertifika ve diplomalara imza atacaksa, gerçekten işimiz var demektir.

Bu kıstas sadece işadamlarımız için geçerli değildir. Eski bir sporcu, meslekte emekli olmuş antrenör-hakem de olabilirsiniz. ‘Ehliyet ve liyakat’ esaslarına göre yapılmayan adaylıklar-seçimler Karate camiamıza sadece vakit kaybettirecektir.

Buradan tüm samimiyetimle diyorum ki; 25 yıldan fazladır tanıdığım, birlikte hakemlik yaptığım başkan adayımız ve bizden biri/içimizden biri olan Sayın Ercüment Taşdemir’in yıllardır Türk Karatesine olan pozitif katkıları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Takdir elbette ki camiamızın birbirinden kıymetli antrenör, hakem ve kulüp başkanlarımızındır.

Bu vesileyle Savaş Sanatlarının güçlü sesi ve öncüsü olan güzel sitemiz Siyahkuşak web’de ‘adaylık’ haberlerini okuduğum değerli federasyon başkan adaylarına, işadamlarına, ve elbette ki değerli dostum Ercüment Taşdemir’e Karate Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde şimdiden başarılar diliyorum.

Sağlık ve esenlik dileklerimle.

Fatih İNCE

Goju-Ryu Karate-Do

Chief Instructor, 5.Dan.

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