Türkiye Taekwondo Federasyonu Antrenör Ve Sporcular İçin Videolar Hazırladı

Sportif faaliyetlerin durduğu bu günlerde federasyonlar soruna çözüm aramaya devam ediyor. Bu konuda Türkiye Taekwondo Federasyonu’da antrenör ve sporcuların yararlanabileceği videolar hazırladı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle spor faaliyetleri askıya alınırken Türkiye Taekwondo Federasyonu bu dönemde salgına karşın tedbirleri elde bırakmıyor! Federasyon evlerinde bulunan antrenör ve sporculara yönelik bir video listesi hazırladı.

Video listelerine federasyonun resmi youtube hesabından ulaşılabiliyor.

Alanında başarılı milli sporcuların katkılarıyla hazırlanan videolar ile antrenör ve sporcuların bu zorlu dönemi sportif açıdan en iyi şekilde geçirmesi ve salgının sona ermesinin ardından daha güçlü bir şekilde alanlara dönülmesi planlanıyor.

Poomsaeler:

Ayak ve Duruş Teknikleri: