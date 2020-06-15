TWF, Bağlı Branşların Antrenman Kuralları Hakkında Duyuru Yayınladı

Türkiye Wushu Kung-fu Federasyonu pandemi sürecine ilişkin bir duyuru yayinladi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu yayınladığı duyuruda, “Federasyonumuza bağlı Ana branşlar olan Wushu Sanda ve Taolu, Kyokushin Ashihara, Aikido ve Alt branşlarımız Wing Chun, Jeet Kune Do antrenmanlarının, Federasyonumuza bağlı salonlarda, eğitim ve kamp merkezlerinde, ikili temas olmamak ve sosyal mesafeyi de korumak kaydıyla salonlarında antrenmanlarını yapabileceklerdir.” denildi.

*İlgili duyuru:

Koronavirüs Pandemisinin tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına almasıyla, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye olarak evde kal sloganıyla her yönüyle başarılı bir sınav veren devletimiz, kritik süreci atlatmış, normalleşme süreciyle tedbirli normal hayata geçilmiştir. Tehlikenin tam manasıyla geçmediği bilinciyle birçok faaliyet devletimizin izniyle yeniden başlatılmıştır.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu olarak bağlı bulunduğumuz Bakanlık ve Spor Genel Müdürlüğü’nün konuyla alakalı programlarını diyalog içerisinde takiple federasyonumuz bu süreçte Evde Kal Hareketsiz Kalma, online komuta ile evde antrenman modelini bütün branşlarda, en başarılı sporcularımız ve antrenörlerimizle başarılı bir şekilde uygulamıştır. Özellikle bu kritik dönemde evde antrenman modeli esasında her zaman için gerekli olsa da, donanımlı salon, kamp ve eğitim merkezlerimizdeki ideal antrenman modeli sporda zirvede, formda kalmak, sporunuzu ve kendinizi geliştirmemiz açısından vazgeçilmezimizdir.

Bunun bilincinde olan devletimiz, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz ’ün normalleşme süreci yeni programları doğrultusunda Federasyonlarımızın eğitim, öğretimlerinin icra edildiği spor salonlarında, federasyonlarımıza bağlı spor branşlarının temas olmadan, sosyal mesafeyi ’de sağlayarak bulundukları salonlarda ve eğitim merkezlerinde antrenmanlarını yapabilecekleri öngörülmüştür.

Sporcularımızın antrenmanlarını daha verimli yapabilmeleri ve spor eğitimlerimizin devamı açısından bu önemli bir öngörüdür.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu olarak, Federasyonumuza bağlı Ana branşlar olan Wushu Sanda ve Taolu, Kyokushin Ashihara, Aikido ve Alt branşlarımız Wing Chun, Jeet Kune Do antrenmanlarının, Federasyonumuza bağlı salonlarda, eğitim ve kamp merkezlerinde, ikili temas olmamak ve sosyal mesafeyi de korumak kaydıyla salonlarında antrenmanlarını yapabilecekleri, Spor Genel Müdürlüğümüzden aldığımız görüşler doğrultusunda aşağıda belirtilen şekilde yapılacağını federasyonumuzun sorumluluğu altında duyururuz.