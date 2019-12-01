TWTEO’nun 2019 Kasım Semineri Güneşli Dojo’da Gerçekleşti

Türkiye Wing Tsun Escrima Okulları(TWTEO), 2019 yılı son Wing Tsun&Escrima seminerini 30 Kasım Cumartesi günü organizasyona bağlı Güneşli Dojo’da gerçekleştirdi.

Ülkemizde Wing Chun&Tsun Kung-Fu’ya karşı ilgi ve katılım her geçen gün artarak devam ederken organizasyonlar dünyaca ünlü dövüş sanatları ustası İp Man’in sistemi öğretmeye devam ediyor. Esamesi 350 yıl öncesine dayanan geleneksel dövüş sanatının ülkemizle adının anılması ve tanışması ise yaklaşık 40 yılı buluyor.

Ülkemizin ilk Wing Tsun organizasyonu olan TWTEO, 2019 yılı son Wing Tsun&Escrima seminerini 30 Kasım Cumartesi günü organizasyona bağlı Güneşli Dojo’da gerçekleştirdi. Organizasyona bağlı okullardan seviyesi gelen öğrencilerin katıldığı seminer ile Ving Çun, Cumartesi gününe renk kattı.

Seminer, Lideri Mustafa Şahin olan TWTEO’nun Başantrenörü Sifu Hasan Fırat tarafında icra edildi. Yine seminerde Sifu Hüseyin Fırat ile Sifu Hasan Sönmez’de yer alırken organizasyonun 4. Levent’teki okulu M.A.C. Sport’tan eğitmenliğini Yılmaz Vural’ın yaptığı Center Wing Tsun&ESC Grup’ta katıldı.

Seminer Başantrenör Sifu Fırat’ın açış konuşması ile birlikte başladı. Isınma ve teknik, formların çalışılması, eşli teknik çalışmalar ve yoğun geçen test çalışmaları ile son buldu. TWTEO Güneşli’nin eğitmeni Sifu Hasan Sönmez ve salon görevlileri, seminer katılımcılarını güzel bir şekilde ağırlarken misafirperverliği ve ikramları dikkat çekti.

Öğrencileri bir cumartesiyi TWTEO’nun seminer takviminde yer alan seminer ile değerlendirirken Sifu Fırat’ın yorum ve tekniği ile Wing Tsun Kung Fu’yu yaşama imkanı buldu.