U20 GÜREŞ MİLLİ TAKIMIMIZ ÜÇ KATEGORİDE BALKAN ŞAMPİYONU!

U20 Güreş Milli Takımlarımız, Toplam 43 Madalyayla Üç Kategoride de Balkan Şampiyonu!

U20 Serbest Güreş Milli Takımımızdan 3 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalyayla Balkan Şampiyonu!

U20 Grekoromen Güreş Milli Takımımızdan 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalyayla Balkan Şampiyonu!

U20 Kadın Güreş Milli Takımımızdan 7 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalyayla Balkan Şampiyonu!

Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası’nda millilerimiz tarihi bir başarıya imza attı. U20 Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Milli Takımlarımız, üstün performanslarıyla üç kategoride de Balkan Şampiyonu olarak Türk güreşinin gücünü bir kez daha gösterdi.

-Serbest Stil

Altın Madalya Alan Sporcularımız

57 kilo – Ebubekir Gür

65 kilo- Bilal İnce

74 kio- Yasin Uzun

Gümüş Madalya Alan Spocularımız

57 kilo- Buğra Kavak

65 kilo- Vahid Samet Yılmaz

86 kilo- Sefa Cesur

97 kilo- Yunus Emre Balcı

125 kilo- Mehmet Can Üngör

Bronz Madalya Alan Sporcularımız

61 kilo – Özgür Çağlayan

70 kilo – Ferhat Yiğit

74 kilo- Muhammed Ali Şipal

92 kilo- Eyyüp Çetin

97 kilo- Süleyman Rıza

-Grekoromen Stil

Altın Madalya Alan Sporcularımız

67 kilo- Mahmut Yayla

77 kilo- Alkan Akar

97 kilo- Ahmet Enes Uzun

130 kilo- Üzeyir Ayberk Bostan

Gümüş Madalya Alan Spocularımız

60 kilo- Mutafa Kılıçer

63 kilo- Ahmet Enes Dülger

97 kilo – Serkan Yakup Bakir

130 kilo- Emrullah Capcan

Bronz Madalya Alan Sporcularımız

55 kilo –Serkan Gülle

55 kilo- İbrahim Çakmak

60 kilo- Burak Arslantürk

63 kilo- Kadir Kadiroğlu

72 kilo- Ömer Hamza Sezer

77 kilo- Salih Yusuf Yazıcı

82 kilo- İbrahim Hayri Demir

-Kadınlar Stil

Altın Madalya Alan Sporcularımız

53 kilo- Remziye Karadağ

55 kilo- Büşranur Özmez

57 kilo- Elif Atakan

65 kilo- Elif Sude Elmalı

68 kilo- Elif Şevval Kurt

72 kilo- İlayda Çin

76 kilo- Bükrenaz Sert

Gümüş Madalya Alan Spocularımız

50 kilo- Nazlıcan Kaya

Bronz Madalya Alan Sporcularımız

50 kilo- Yağmur Karabacak

55 kilo- Şeyma Çaçar

57 kilo – Şeyda Salim

59 kilo- Aslı Köle

62 kilo- Rabia Melisa Bayır

72 kilo- Zeynep Sucu

76 kilo- Hazal Tabak

Kaynak: Türkiye Güreş Federasyonu