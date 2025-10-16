U20 GÜREŞ MİLLİ TAKIMIMIZ ÜÇ KATEGORİDE BALKAN ŞAMPİYONU!
U20 Güreş Milli Takımlarımız, Toplam 43 Madalyayla Üç Kategoride de Balkan Şampiyonu!
U20 Serbest Güreş Milli Takımımızdan 3 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalyayla Balkan Şampiyonu!
U20 Grekoromen Güreş Milli Takımımızdan 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalyayla Balkan Şampiyonu!
U20 Kadın Güreş Milli Takımımızdan 7 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalyayla Balkan Şampiyonu!
Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası’nda millilerimiz tarihi bir başarıya imza attı. U20 Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Milli Takımlarımız, üstün performanslarıyla üç kategoride de Balkan Şampiyonu olarak Türk güreşinin gücünü bir kez daha gösterdi.
-Serbest Stil
Altın Madalya Alan Sporcularımız
57 kilo – Ebubekir Gür
65 kilo- Bilal İnce
74 kio- Yasin Uzun
Gümüş Madalya Alan Spocularımız
57 kilo- Buğra Kavak
65 kilo- Vahid Samet Yılmaz
86 kilo- Sefa Cesur
97 kilo- Yunus Emre Balcı
125 kilo- Mehmet Can Üngör
Bronz Madalya Alan Sporcularımız
61 kilo – Özgür Çağlayan
70 kilo – Ferhat Yiğit
74 kilo- Muhammed Ali Şipal
92 kilo- Eyyüp Çetin
97 kilo- Süleyman Rıza
-Grekoromen Stil
Altın Madalya Alan Sporcularımız
67 kilo- Mahmut Yayla
77 kilo- Alkan Akar
97 kilo- Ahmet Enes Uzun
130 kilo- Üzeyir Ayberk Bostan
Gümüş Madalya Alan Spocularımız
60 kilo- Mutafa Kılıçer
63 kilo- Ahmet Enes Dülger
97 kilo – Serkan Yakup Bakir
130 kilo- Emrullah Capcan
Bronz Madalya Alan Sporcularımız
55 kilo –Serkan Gülle
55 kilo- İbrahim Çakmak
60 kilo- Burak Arslantürk
63 kilo- Kadir Kadiroğlu
72 kilo- Ömer Hamza Sezer
77 kilo- Salih Yusuf Yazıcı
82 kilo- İbrahim Hayri Demir
-Kadınlar Stil
Altın Madalya Alan Sporcularımız
53 kilo- Remziye Karadağ
55 kilo- Büşranur Özmez
57 kilo- Elif Atakan
65 kilo- Elif Sude Elmalı
68 kilo- Elif Şevval Kurt
72 kilo- İlayda Çin
76 kilo- Bükrenaz Sert
Gümüş Madalya Alan Spocularımız
50 kilo- Nazlıcan Kaya
Bronz Madalya Alan Sporcularımız
50 kilo- Yağmur Karabacak
55 kilo- Şeyma Çaçar
57 kilo – Şeyda Salim
59 kilo- Aslı Köle
62 kilo- Rabia Melisa Bayır
72 kilo- Zeynep Sucu
76 kilo- Hazal Tabak
Kaynak: Türkiye Güreş Federasyonu