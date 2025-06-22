UFC FGHİT NGHİT BAKÜ’DE RAFAEL FİZİYEV ZAFERE KOŞTU!

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de UFC Fghit Nghit ilk kez hayat buldu. Kristal Salonu’nda 21 Haziran’da düzenlenen turnuvada tarihi bir an yaşandı. Rafael Fiziev, oy birliğiyle Ignacio Bahamondes’i mağlup etti.

Turnuvanın ana kartında, gözler Rafael Fiziyev ile Ignacio Bahamondes arasındaki karşılaşmaya çevrildi. Fiziyev, kendi evinde dövüşmenin avantajını kullanarak, rakibini 3. rauntta hakemlerin oybirliği kararıyla mağlup etmeyi başardı. Bu, Fiziyev’in son derece güçlü bir rakibe karşı elde ettiği önemli bir zaferdi.



Rafael Fiziev, oy birliğiyle Ignacio Bahamondes’i mağlup etti (30-27, 30-27, 30-27)

Dövüşçüler, ilk raundda oldukça taktiksel bir yaklaşım sergiledi. Pozisyon değiştirdiler ve bacak tekmeleriyle birbirlerini test ettiler.

İlk yakın mesafede Fiziev, gövdeye sert bir kombinasyonla rakibini etkiledi. Bu, onun dövüşteki üstünlüğünü hemen gösterdi.

Bahamondes’in Agresifliği: Rounların sonlarına doğru Bahamondes daha agresif bir tutum sergiledi, ancak Fiziev’in vuruşları daha etkiliydi.

Fiziev, Bahamondes’in ikinci rauntta attığı tekmelere karşı mükemmel bir savunma gösterdi. Ayrıca, birkaç takedown ile de dikkat çekti.

Bahamondes, üçüncü rauntta ayaklarındaki menzilini bulmaya başladı. Ancak Fiziev, ellerini bıraktığında neredeyse her zaman doğrudan bir vuruş yapmayı başardı. Bir takedown daha ekleyerek, dövüşü etkileyici bir şekilde tamamladı.

Bu dövüş, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve Fiziev’in zaferiyle sonuçlandı. Her iki dövüşçü de harika bir performans sergiledi!