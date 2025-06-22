SON DAKİKA!
TWUF BAŞKANI ABDURRAHMAN AKYÜZ, IWUF GENEL SEKRETERİ VE ÇİN WUSHU FEDERASYONU BAŞKANI ZHANG YU PİNG İLE GÖRÜŞTÜ!
BOKS VE KICK BOKSUN MEGA GECESİ!
BOKS VE KICK BOKSUN MEGA GECESİ!
CREEKİNG
CREEKİNG
WUSHU, DAKAR’DAKİ 2026 GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI PROĞRAMINA RESMİ OLARAK DAHİL EDİLECEK…
WUSHU, DAKAR’DAKİ 2026 GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI PROĞRAMINA RESMİ OLARAK DAHİL EDİLECEK…
TÜRK KARATESİ DÜNYA ARENASINA ÇIKIYOR: YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
TÜRK KARATESİ DÜNYA ARENASINA ÇIKIYOR: YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
TKF YÖNETİMİ ANKARA’DA TOPLANDI, STRATEJİK ADIMLAR ELE ALINDI!
TKF YÖNETİMİ ANKARA’DA TOPLANDI, STRATEJİK ADIMLAR ELE ALINDI!
MEGA FİGHT ARENA 3, 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE AKŞAMI SİNAN ERDEM’DE GERÇEKLEŞECEK…
MEGA FİGHT ARENA 3, 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE AKŞAMI SİNAN ERDEM’DE GERÇEKLEŞECEK…
FLAŞ! SADIK SADIK, İSVEÇ KARATE FEDERASYONU BAŞKANI SEÇİLDİ
FLAŞ! SADIK SADIK, İSVEÇ KARATE FEDERASYONU BAŞKANI SEÇİLDİ
YURTDIŞI TÜRKLERİ KARATE FEDERASYONU (YTKF) KÜRESEL BİRLEŞMEYE GİDEN YOLUN TAŞIYICI GÜCÜ
YURTDIŞI TÜRKLERİ KARATE FEDERASYONU (YTKF) KÜRESEL BİRLEŞMEYE GİDEN YOLUN TAŞIYICI GÜCÜ
İLHAN DEĞİRMENCİ: “YURT DIŞINDA ÇATI KURULUŞ OLACAĞIZ!”
İLHAN DEĞİRMENCİ: “YURT DIŞINDA ÇATI KURULUŞ OLACAĞIZ!”
ESKİ UFC DÖVÜŞCÜSÜ STRİCKLAND’DAN TRUMP’A SERT MESAJ: “BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL!”
ESKİ UFC DÖVÜŞCÜSÜ STRİCKLAND’DAN TRUMP’A SERT MESAJ: “BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL!”

UFC FGHİT NGHİT BAKÜ’DE RAFAEL FİZİYEV ZAFERE KOŞTU!

UFC FGHİT NGHİT BAKÜ’DE RAFAEL FİZİYEV ZAFERE KOŞTU!
  • Flaş / Manşet / MMA
  • 23 Haziran 2025 01:11 | Güncellenme: 24 Haziran 2025 21:16
  • 0
  • 163
  • A+
    A-

UFC FGHİT NGHİT BAKÜ’DE RAFAEL FİZİYEV ZAFERE KOŞTU!

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de UFC Fghit Nghit ilk kez hayat buldu. Kristal Salonu’nda 21 Haziran’da düzenlenen turnuvada tarihi bir an yaşandı. Rafael Fiziev, oy birliğiyle Ignacio Bahamondes’i mağlup etti.

Turnuvanın ana kartında, gözler Rafael Fiziyev ile Ignacio Bahamondes arasındaki karşılaşmaya çevrildi. Fiziyev, kendi evinde dövüşmenin avantajını kullanarak, rakibini 3. rauntta hakemlerin oybirliği kararıyla mağlup etmeyi başardı. Bu, Fiziyev’in son derece güçlü bir rakibe karşı elde ettiği önemli bir zaferdi.


Rafael Fiziev, oy birliğiyle Ignacio Bahamondes’i mağlup etti (30-27, 30-27, 30-27)

Dövüşçüler, ilk raundda oldukça taktiksel bir yaklaşım sergiledi. Pozisyon değiştirdiler ve bacak tekmeleriyle birbirlerini test ettiler.

İlk yakın mesafede Fiziev, gövdeye sert bir kombinasyonla rakibini etkiledi. Bu, onun dövüşteki üstünlüğünü hemen gösterdi.

Bahamondes’in Agresifliği: Rounların sonlarına doğru Bahamondes daha agresif bir tutum sergiledi, ancak Fiziev’in vuruşları daha etkiliydi.

Fiziev, Bahamondes’in ikinci rauntta attığı tekmelere karşı mükemmel bir savunma gösterdi. Ayrıca, birkaç takedown ile de dikkat çekti.

Bahamondes, üçüncü rauntta ayaklarındaki menzilini bulmaya başladı. Ancak Fiziev, ellerini bıraktığında neredeyse her zaman doğrudan bir vuruş yapmayı başardı. Bir takedown daha ekleyerek, dövüşü etkileyici bir şekilde tamamladı.

Bu dövüş, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve Fiziev’in zaferiyle sonuçlandı. Her iki dövüşçü de harika bir performans sergiledi!

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.