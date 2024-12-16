ULUSLARARASI 34. BOĞAZİÇİ KARATE ŞAMPİYONASI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Türkiye Karate Federasyonu’nun organizasyonuyla düzenlenen 34.Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası 13-15 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu’nda gerçekleşti. Pandemi döneminin akabinde duraklayan Boğaziçi, yeniden start aldı ve yoğun bir katılıma sahne olurken 38 ülkeden 4500 sporcu madalya için yarıştı.

İstanbul, 13-15 Aralık tarihleri arasında tüm karateci ve tüm karate severlerin buluşma noktası oldu. Ülkemizin değişik illerinden ve yutdışından yoğun bir katılım ile gerçekleşen 34.Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası uzun bir aradan sonra hasret giderdi. Kimi Boğaziçi atmosferini yaşadı tecrübe edindi, kimi birinci oldu veya kürsüde yer alırken heyecan tavan yaptı.

38 ülkeden 4500 sporcunun katılım sağladı

38 farklı ülkeden sporcu, hakem ve antrenörlerin bir araya geldiği bu prestijli organizasyon haline geldi. Boğaziçi’ne 38 ülkeden 4500 sporcunun katılımıyla, 12 tatami üzerinde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Yeni yönetimin kısa süre içinde planına aldığı ve ilk defa organize ettiği ve büyük organizasyon olma başarısını ortaya koydu.

Aaçılış töreni, 13 Aralık Cuma günü yapıldı

Şampiyona’nın açılış töreni, 13 Aralık Cuma günü İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan’ın katılımıyla gerçekleşti. Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü de hazır bulundu. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, bu denli büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ve gelecekteki benzer organizasyonlara daha cesaretle bakacaklarını ifade etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, ülke federasyon başkanları, antrenörler, sporcular ve izleyiciler de yer aldı. Özel sporcular Hamit Demir, Ali Emirhan Yeşilyurt ve Ayşegül Reyyan Şimşek’in karate gösterileri, seremoniye renk kattı ve büyük alkış aldı.

Seremonide ödüller ve dostluk mesajları dikkat çekti

Açılış seremonisinde, Ercüment Taşdemir, Unal Kılıçarslan ve Ahmet Karadağ’a katkılarından dolayı plaket takdim etti. Nahçıvan Karate Spor Kulübü Başkanı Ebülfeyz Askerov ise Ercüment Taşdemir’e dostluk mesajı içeren özel bir plaket sundu. Ercüment Taşdemir, şampiyonanın Türk sporunun geleceği için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Bu şampiyona, yalnızca Türk sporunun değil, dünya karate camiasının hafızalarında uzun yıllar yer edecek bir etkinlik olarak hatırlanacak. Türk karatesi adına yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık ediyoruz,” dedi.

Sporcular tataminin hakkını verme yarışına girdiler

Şampiyonada sporcuların ortaya koyduğu performas ve madalya mücadelesi tatamide tavan yaptı. Gerek kata, gerek kumite müsabakalarında bay ve bayanlar tataminin hakkını verme yarışına girdiler. Karate sporunun dayanışma ve centilmenlik değerleri bir kez daha gözler önüne serildi ve gelecekte Boğaziçi’nin daha çok vitrinde kalacağı gözlendi.