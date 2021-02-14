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  • Ünlü boks menajeri ‘Bra Mzi’ Mnguni 72 yaşında öldü
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    15 Şubat 2021

    tarihinde eklendi.

Ünlü boks menajeri ‘Bra Mzi’ Mnguni 72 yaşında öldü

SİYAHKUŞAK

   Ünlü boks antrenörü ve menajer ‘Mzi’ Mnguni yaklaşık 10 yıl önce felç geçirdikten sonra yıllarca sağlık sorunuyla yaşadı. 

   Mnguni. 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası felç kaldı ve o tarihten beri ciddi sağlık problemleri arasında en son Güney Afrika’nın Eastern Cape bölgesinde, 2 ay tedavi gördü. Menajer Mnguni tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumarken Zolani Petelo, Masibulele Hawk Makepula, Lindi Memani, Zolani Marali ve Mhikiza Myekeni gibi boksörlerin arkasında o vardı. 

   Tarihe Güney Afrika’nın en çok şampiyon boksör yetiştiren antrenörü olarak geçen Mnguni, birçok boksörün menajerliğini de üstlendi.

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