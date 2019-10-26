Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası Bosna Hersek’te gerçekleşti

Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası 19-27 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek’te gerçekleşti.

19-27 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek’te sona eren Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonasında Milli takımımız 2 Altın 4 Gümüş 10 Bronz Madalya alarak şampiyonayı tamamladı. Çiğdem Kırvaç – Low Kick 60 kg ve Gülüzar Kara – Low Kick 70 Kg Dünya Şampiyonu oldular.

Federasyon Başkanı Sayın Salim KAYICI yaptığı açıklamaďa, “Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’ nda Sporcularımız 16 Madalya kazanmıştır. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU’ na, Bakan Yardımcılarımız Sayın Hamza YERLİKAYA’ ya, Sayın Sinan AKSU’ ya, Sayın İhsan Selim BAYDAŞ’ a, Sayın Halis Yunus ERÖZ’ e Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet BAYKAN’ a, Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Sayın Bünyamin BOZGEYİK’ e, bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm şehit ve gazilerimiz ile şuan “Barış Pınarı Harekatı” nda kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimize armağan ediyorum.” dedi.

Derece Yapan Sporcularımız;

Dünya Şampiyonu Olan Sporcular:

Çiğdem Kırvaç – Low Kick 60 kg

Gülüzar Kara – Low Kick 70 Kg

Şampiyonada 2. Olan Sporcular:

Dilara Keleş – Light Contact 70 kg

Muhammed Sait Öncül – Low Kick 57 kg

Soner Şen – K1 Rules 60kg

Recep Men – Light Contact 74 Kg

Şampiyonada 3. Olan Sporcular:

Kübra Akbulut – Low Kick 65 kg

Mevlane Altuntaş – Low Kick 71 kg

Savaş Yüksel – Low Kick 60 kg

Turgut Dağdağan – Low Kick 86kg

Barış Güzel – K1 Rules 71 kg

Ali Koyuncu – K1 Rules 54 kg

Cemil Yıldırım – K1 Rules 91 kg

Gözde Nur Göktaş – K1 Rules 65 kg

Hasan Eripek – K1 Rules +91 kg

Mustafa Türk – Light Contact 57 kg