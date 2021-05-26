WKF, TOKYO 2020’YE KOTA ALAN 40 SPORCUYU AÇIKLADI

Hırvatistan’da gerçekleşen 55. Avrupa Karate Şampiyonası’nın ardından Dünya Karate Federasyonu (WKF) Tokyo 2020’de mücadele etmesi kesinleşen 40 sporcuyu açıkladı. Karate Milli Takımı’ndan 5 sporcumuz Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban ve Meltem Hocaoğlu Akyol da listede yer aldı.

WKF, Avrupa Karate Şampiyonası’nın ardından Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele etmesi kesinleşen 40 sporcuyu resmi web sitesinden duyurdu. Listede sekiz kategoride sıralamada ilk dörtte yer alanlar ile ev sahibi Japonya’dan sekiz sporcu bulunuyor.

Erkekler katada Ali Sofuoğlu, erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, kadınlar kumite 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban ve kadınlar kumite +61 kiloda Meltem Hocaoğlu listede yer alan Türk karateciler oldu.

Türkiye beş sporcuyla, her kategoride bir sporcusu olan ev sahibi Japonya’nın ardından karatede en fazla olimpiyat kotası kazanan ülke oldu.

Kalifikasyon Turnuvası Fransa’da yapılacak…

Kadınlar katada Dilara Bozan, erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan ve erkekler kumite 75 kiloda Erman Eltemur da 11-13 Haziran’da Fransa’da yapılacak Kalifikasyon Turnuvası’nda başarılı olarak Tokyo 2020 bileti almaya çalışacak.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları ilk resmi liste:

ERKEK KATA



Damian Quintero (ESP)

Ryo Kiyuna (JPN)

Ali Sofuoğlu (TUR)

Antonio Diaz (VEN)

Mattia Busato (ITA) KADIN KATA Sandra Sanchez (ESP)

Kiyou Shimizu (JPN)

Vivian Bottaro (ITA)

Mo Sheung Grace Lau (HKG)

Sakura Kokumai (ABD)

ERKEK KUMITE -67KG



Darkhan Assadilov (KAZ)

Steven Dacosta (FRA)

Angelo Crescenzo (ITA)

Ali Elsawy (EGY)

Naoto Sago (JPN)

KADIN KUMITE -55KGSerap Özçelik Arapoğlu (TUR)

Anzhelika Terliuga (UKR)

Tzu-Yun Wen (TPE)

Miho Miyahara (JPN)

Sara Bahmanyar (IRI)

ERKEK KUMITE -75KGBahman Asgari Ghoncheh (IRI)

Luigi Busa (ITA)

Rafael

Aghayev ( AZE) Stanislav Horuna (UKR)

Ken Nishimura (JPN)

KADIN KUMITE -61KGXiaoyan Yin (CHN)

Giana Lotfy (EGY)

Jovana Prekovic (SRB)

Merve Coban (TUR)

Mayumi Someya (JPN)

ERKEK KUMITE + 75KGUğur Aktaş (TUR)

Sajad Ganzjadeh (IRI)

Jonathan Horne (GER)

Ivan Kvesic (CRO)

Ryutaro Araga (JPN)

KADIN KUMITE + 61KGIrina Zaretska (AZE)

Hamideh Abbasali (IRI)

Li Gong (CHN)

Meltem Hocaoğlu Akyol (TUR)

Ayumi Uekusa (JPN)

Tokyo Olimpiyatları’nda karate müsabakaları 5-7 Ağustos tarihlerinde ünlü Nippon Budokan Salonu’nda yapılacak.