WORLD MARTİAL ARTS FEDERATİON, DOJO İMTİHANLARI DEVAM EDİYOR!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

World Martial Arts Federation’da imtihan heyecanı!

Federasyonun Dojo imtahanları başarıyla devam ediyor. İngiltere’deki karate elçimiz Sensei Celal Akgül yapılan sınavlarda görev aldı.

Faaliyet proğramında yer alan seviye sınavı geçen Pazar günü NEVHAM Dojo’da yapldı. İmtahanda öğrenciler 4. ay süren hazırlığın ardından bir üst kuşak için mücadele verdiler.

İngiltere’deki karate elçimiz Sensei Celal Akgül, kuşak imtihanlarında görev aldı. Celal Akgül, “Bizim burda 20. yakin dojo var. Her hafta bir yerde imtahan yapılıyor. Bu imthanlar 4 ayda bir yapiliyor.” dedi.

Katılım gösteren ve başarı sağlayan öğrenciler bir üst kuşağa geçmenin mutluluğunu yaşadı. Hocalarıyla fotoğraf çektiren öğrenciler karateye olan tutkularını pekiştirdi.

Celal Akgül hocanın bildirdiğine göre gelecek ayın içinde yarışmalar yapılacak.

Akgül hoca, “Bizim birliğin yarışmasi var. Tahminen 200. üstünde talebe katılacak ve ondan sonra dünya şampiyonası yapılacak. Proğrama göre şampiyonanın Ekim ayı içinde yapılması hedefleniyor.” dedi.