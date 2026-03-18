WORLD MARTİAL ARTS FEDERATİON, DOJO İMTİHANLARI DEVAM EDİYOR!

KHAMZAT CHİMAEV UFC328'DE SEANSTRİCKLAND İLE KARŞILAŞACAK... UFC 328'de Hamzat Çhimaev 09 Mayıs'ta şampiyonluk kemerini savunmak için Sean Strickland ile karşılaşacak.
13. ULUSLARARASI TÜRKİYE AÇIK TAEKWONDO TURNUVASI ANTALYA’DA YAPILACAK
13. ULUSLARARASI TÜRKİYE AÇIK TAEKWONDO TURNUVASI ANTALYA’DA YAPILACAK
HAKEMLİK ADINA BİR DURUŞ, “ÇOK BASİT” DİYEBİLMEK
HAKEMLİK ADINA BİR DURUŞ, “ÇOK BASİT” DİYEBİLMEK
ROMA’DA MERT HALICI’DAN GURURLANDIRAN BRONZ MADALYA
ROMA’DA MERT HALICI’DAN GURURLANDIRAN BRONZ MADALYA
Kartepe Spor Camiası Aynı Sofrada Buluştu
Kartepe Spor Camiası Aynı Sofrada Buluştu
Acı Günümüz: KAYA MUZAFFER ILICAK RAHMETLİ OLDU
Acı Günümüz: KAYA MUZAFFER ILICAK RAHMETLİ OLDU
ROMA’DA KARATE-1 PREMİER LEAGUE HEYECANI!
ROMA’DA KARATE-1 PREMİER LEAGUE HEYECANI!
CHARLES OLİVEİRA, UFC 326’DAN MUTLU AYRILDI: “BMF KEMERİ OLİVEİRA’NIN!”
CHARLES OLİVEİRA, UFC 326’DAN MUTLU AYRILDI: “BMF KEMERİ OLİVEİRA’NIN!”
BMF UNVAN MAÇINDA DEV RÖVANŞ: HOLLOWAY VS. OLİVEİRA 2
BMF UNVAN MAÇINDA DEV RÖVANŞ: HOLLOWAY VS. OLİVEİRA 2
TAİJİGUAN DENEYİM SINIFI MAİSON DU SPORT INTERNATİONALE’DE!
TAİJİGUAN DENEYİM SINIFI MAİSON DU SPORT INTERNATİONALE’DE!

F. Vural YILMAZSİYAHKUŞAK

World Martial Arts Federation’da imtihan heyecanı!
Federasyonun Dojo imtahanları başarıyla devam ediyor. İngiltere’deki karate elçimiz Sensei Celal Akgül yapılan sınavlarda görev aldı. 

Faaliyet proğramında yer alan seviye sınavı geçen Pazar günü NEVHAM Dojo’da yapldı. İmtahanda öğrenciler 4. ay süren hazırlığın ardından bir üst kuşak için mücadele verdiler.

İngiltere’deki karate elçimiz Sensei Celal Akgül, kuşak imtihanlarında görev aldı. Celal Akgül, “Bizim burda 20. yakin dojo var. Her hafta bir yerde imtahan yapılıyor. Bu imthanlar 4 ayda bir yapiliyor.” dedi.

Katılım gösteren ve başarı sağlayan öğrenciler bir üst kuşağa geçmenin mutluluğunu yaşadı. Hocalarıyla fotoğraf çektiren öğrenciler karateye olan tutkularını pekiştirdi.

Celal Akgül hocanın bildirdiğine göre gelecek ayın içinde yarışmalar yapılacak.

Akgül hoca, “Bizim birliğin yarışmasi var. Tahminen 200. üstünde talebe katılacak ve ondan sonra dünya şampiyonası yapılacak. Proğrama göre şampiyonanın Ekim ayı içinde yapılması hedefleniyor.” dedi.

 

