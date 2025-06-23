–

YAKUP MELETLİ: “HİÇBİR İLGİM VE ALAKAM YOKTUR!”

Belge oyunu!

Sensei Yakup Meletli, kendi tarafına ulaştırılan ve adının geçtiği bir dan belgesi nedeniyle açıklama yaptı. Meletli, “Adıma açılmış olan “Senshikan Karate-Do” isimli bir sosyal medya hesabı ve bu hesap üzerinden özel mesaj yoluyla gönderilen, adım ve imzam kullanılarak düzenlenmiş bir “8. Dan” belgesi ile hiçbir ilgim ve alakam bulunmamaktadır.” dedi.

–

“Saygıdeğer Hocalarım, Kıymetli Dostlarım ve Değerli Karate Camiası, Tarafıma ulaşan bazı bildirimler üzerine, kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur.

Adıma açılmış olan “Senshikan Karate-Do” isimli bir sosyal medya hesabı ve bu hesap üzerinden özel mesaj yoluyla gönderilen, adım ve imzam kullanılarak düzenlenmiş bir “8. Dan” belgesi ile hiçbir ilgim ve alakam bulunmamaktadır. Bu belge ve hesabın kimler tarafından, hangi amaçla hazırlandığı tarafımca henüz anlaşılamamış olup, konuya dair araştırmalarım ve hukuki girişimlerim devam etmektedir.

İlgili kişi, kuruluş ya da organizasyonla herhangi bir bağım, üyeliğim ya da temsil ilişkim yoktur. Bu tür belge, diploma ya da sertifikalara itibar edilmemesini önemle rica ederim. Aksi yönde doğabilecek her türlü hak kaybı, mağduriyet ve maddi-manevi zarardan şahsımın sorumlu tutulamayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Ayrıca, söz konusu sahtecilik ve kimlik suistimali nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumu da bilmenizi isterim.

Karate-Do’nun özünde yer alan dürüstlük, saygı ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, bu tür girişimlere karşı hep birlikte dikkatli ve duyarlı olacağımıza inanıyor; hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”