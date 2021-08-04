YASAMİN ADAR VE RIZA KAYAALP BRONZ KAZANDI

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BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNALDE
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 2 Ağustos Pazartesi günü güreşte Yasemin Adar kadınlarda ilk Olimpiyat madalyamızı kazanırken, Rıza Kayaalp kariyerinin üçüncü Olimpiyat madalyasını kazandı.
Güreşte Yasemin Adar 76kg repesaj maçında Tunuslu rakibi Zaineb Sghaier’i 1 dakika 21 saniyede tuş ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy’i de 1 dakika 24 saniyede tuşla mağlup eden Yasemin Adar Olimpiyat tarihimizin madalya kazanan ilk kadın güreşçisi oldu.
Rıza Kayaalp ise grekoromen stil 130kg bronz madalya maçında İranlı rakibi Amin Mirzazadeh’i 7-2 yenerek kariyerinin üçüncü Olimpiyat madalyasını elde etti (Londra 2012 bronz, Rio 2016 gümüş).
Grekoromen stil 97kg ilk maçında Cenk İldem Bulgar rakibi Kiril Milenov Milov’a 3-1 yenilerek elendi.
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