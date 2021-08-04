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BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNALDE

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YASAMİN ADAR VE RIZA KAYAALP BRONZ KAZANDI

14 okunma — 04 Ağustos 2021 12:33
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SİYAHKUŞAK

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 2 Ağustos Pazartesi günü güreşte Yasemin Adar kadınlarda ilk Olimpiyat madalyamızı kazanırken, Rıza Kayaalp kariyerinin üçüncü Olimpiyat madalyasını kazandı.

Güreşte Yasemin Adar 76kg repesaj maçında Tunuslu rakibi Zaineb Sghaier’i 1 dakika 21 saniyede tuş ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy’i de 1 dakika 24 saniyede tuşla mağlup eden Yasemin Adar Olimpiyat tarihimizin madalya kazanan ilk kadın güreşçisi oldu.

Rıza Kayaalp ise grekoromen stil 130kg bronz madalya maçında İranlı rakibi Amin Mirzazadeh’i 7-2 yenerek kariyerinin üçüncü Olimpiyat madalyasını elde etti (Londra 2012 bronz, Rio 2016 gümüş).

Grekoromen stil 97kg ilk maçında Cenk İldem Bulgar rakibi Kiril Milenov Milov’a 3-1 yenilerek elendi.

 

 

 

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