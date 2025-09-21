YİĞİDOLAR ANADOLU LİĞİ’NİN ÜÇÜNCÜ ETABINDA MADALYA YAĞDIRDI

SON DAKİKA!
Haber: Vasfi AŞÇI

Yiğidolar, Anadolu Ligi’nin üçüncü etabında tatamiye çıkarak adeta fırtına estirdi. Hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyon, karate tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Ben de salondaki görevim sayesinde bu turnuvayı yakından takip eden biri olarak, tribünlerdeki atmosferi gözlemleme fırsatı buldum. Sporcuların her maçta sergilediği disiplin ve kararlılık, Sivas ekibinin Türkiye karate sahnesindeki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Takım; 14 altın 🥇, 15 gümüş 🥈 ve 11 bronz 🥉 olmak üzere toplam 40 madalya toplayarak genel klasmanda ikinci sırayı elde etti. Bu olağanüstü başarı Sivas’ı gururlandırırken, salondaki taraftarlardan da büyük alkış aldı.

Organizasyonun kusursuz ilerlemesinde emeği geçen Türkiye Karate Federasyonu yetkililerine; özellikle Anadolu Ligi’nin mimarı İbrahim Yazıcı, organizasyon sorumlusu İsmail Beyazıt, İstanbul Karate İl Temsilcisi Kazım Alpay ve İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Nizam Baran’a teşekkür etmek gerekiyor.

Yiğidolar, yalnızca kazandıkları madalyalarla değil, sergiledikleri mücadele ruhuyla da turnuvanın en parlak yıldızlarından biri oldu.

