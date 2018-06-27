18.AKDENİZ OYUNLARINDA GÜREŞ RÜZGAR GİBİ

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları devam ediyor. Oyunlarda Ahmet BİLİCİ, Selahattin KILIÇSALLAYAN altın, Muhammet DEMİR ve Yunus Emre DEDE bronz madalya kazandılar.

Grekoromen stilde Metehan BAŞAR’la Yunus Emre BAŞAR’ın altın, Elçin ALİ ‘nin Gümüş ve Murat FIRAT’ın Bronz Madalyası sonrasında Serbest Stilde de;

86 kg da Ahmet BİLİCİ Nordic sisteminde Makedon Besmir Veselovski’yi (10-0) İtalyan Aron Caneva’yı (14-3) İspanyol Teymuraz Naskadiaeva Frev’i (13-10) yendi Son Müsabakada Fransız rakibi Ahmed Aıbuev’i de ilk devre (2-1) yenik olmasına rağmen (8-6) yenerek altın madalya kazandı. Ardından mindere çıkan Muhammet DEMİR Maltalı rakibi David Galea’yı (10-0) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Oyunlarında 97 kg da Yunus Emre DEDE ise İspanyol rakibi Antonio Ruis Rodriguez’i (10-0) sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazanan diğer isim oldu.

65 kiloda final maçında çıkan Selahattin KILIÇSALLAYAN Serbest Stilde finalde karşılaştığı Amerikan asıllı Slovenyalı Davit Habat’ı (4-3) yenerek altın madalya kazanan diğer güreşçimiz oldu.

Böylece Akdeniz Oyunlarında serbestte 2 altın 2 bronz madalyanın sahibi olduk.

Toplamda ise Grekoromen 2 Altın 1 Gümüş 1 Bronz Madalya ile Türkiye 4 ALTIN 1 GÜMÜŞ 3 BRONZ 8 MADALYA kazanmış oldu.

Akdeniz oyunlarında yarın ise kadın güreşçilerimizin finalleri var. Evin DEMİRHAN, Bedia GÜN, Elif Jale YEŞİLIRMAK ve Buse Finalde altın madalya mücadelesi verecekler.

50 kg Evin DEMİRHAN Fransız’ı (4-2) İtalyan Luizzi’yi (12-2) sayı tuşuyla yarıfinalde Cezayirli Chaema’yı (5-0) yendi

Finalde Fransız Julie Sabatie ile karşılaşacak Grupta bu güreşçiyi (4-2) yenmişti

63kg Elif Jale Yeşilırmak İspanyol’ü (5-0) Fransız Boudin’i (10-0) sayı tuşuyla yarıfinalde İtalyan Sara DaCol’u (10-0) sayı tuşuyla yendi.

Finalde Tunuslu Rio Olimpiyat 3.sü Merve Amri ile karşılaşacak…

53 kg Aysun ERGE İspanyol’u (14-5) Fransız’ı (4-1) İtalyan Francesca Mori’yi (6-0) yenerek GÜMÜŞ Madalya kazanmayı garantiledi. Yunanlı Fransız’a yenilirse Altın Madalya kazanacak

57 kg Bedia GÜN Yunanlı’yı (4-0) İtalyan’ı (12-0) Cezayirli Chamaa’yi (10-0)sayı tuşuyla yendi. Yarın İspanyol rakibi Sanchez’i yenerse ALTIN MADALYA kazanacak

68 kg Buse TOSUN Fransız rakibi (4-0) İspanyol Lalin’i (11-0) sayı tuşuyla yendi. Mısırlı Samar Hamza’ya son anda (9-8) yenildi. Nordic sisteminde

Yarın Avrupa 2.si İtalyan Dalma Caneva’yı yenerse altın madalya kazanacak.