Flaş! Tyson Fury Cephesinde Haraketlenme!

İngiliz boksör Tyson Fury, üç yıl aradan sonra ilk kez 9 Haziran’da İngiltere’nin Manchester kentinde ringe çıkması bekleniyor. Boksör iki yıl önce doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza yüzünden ringlere uzak kalmıştı.

Eski dünya ağır siklet şampiyonu boksör Tyson Fury, Frank Warren ile sözleşme imzalamasının ardından yazın sıcak günlerinde ringe çıkıyor! Warren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiliz boksörün üç yıl aradan sonra ilk kez 9 Haziran’da İngiltere’nin Manchester kentinde ringe çıkacağını duyurdu. Rakiblerle görüşmeler yapıldığı fakat maçın kimle olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

İki yıl önce doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza aldığı için adeta unutulan boksör, Manchester ‘da seyircinin karşısına çıkacak. Bu yıl ocak ayında yaşanan gelişmeye göre Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı’nın açıklamasında, sporcuyla anlaşmaya varıldığı ve askıya alınan lisansının İngiliz boksöre geri verilmesi gündeme gelmişti.