Gökhan Saki Khalil Rountree Jr. UFC Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

7 Temmuz Cumartesi gecesini pazara bağlayan gece gerçekleşecek UFC 226’da Gökhan Saki – Khalil Rountree maçı saat 05.00’da başlayacak ve S Sport’tan yayınlanacak.

UFC’de İkinci Maç

Saki, 7 Temmuz gecesi Las Vegas’ta düzenlecek olan UFC 226 kartında, Khalil Rountree Jr. ile ikinci UFC maçına çıkacak. Elde ettiği büyük başarılarla ülkemizi gururlandıran başarılı sporcumuz, geçen yıl UFC’ye geçti.

İlk maçında Brezilyalı rakibi Luis Henrique da Silva’yı ilk rauntta nakavt ederek harika bir başlangıç yaptı ve ülkemizde büyük bir heyecan yarattı.

“En iyi ile dövüşerek en iyi olduğumu kanıtlamak için buradayım.”