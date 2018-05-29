Karate 1 Gençler Ligi’nde Tecrübe Yaptık! 1 altın, 3 gümüş, 4 bronz

WKF tarafından bu yıl hayata geçirilen Karate 1 Gençler Ligi’nin ilk etabı 25-27 Mayıs tarihleri arasında Sofya’da yapıldı. Genç Milli karateciler, bir altın, üç gümüş ve dört bronz madalya kazandı. Organizasyonda 73 ülkeden 1877 karateci mücadele etti.

Armecc Arena’da ev sahipliği yaptığı ve 2108 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Gençler Ligi’nin ilk etabı yıldız, ümit ve genç kategorilerinde düzenlendi.

Genç bayanlar ferdi kata dalında Avrupa şampiyonu olan Keyda Nur Çolak, finalde İtalyan Sara Soldano’yu mağlup ederek altın madalya kazandı. Yıldız kızlar kumite 42 kiloda Azra Çakır, ümit erkekler kumite +70 kiloda Hasan Arslan ve genç erkekler +76 kiloda Ferhat Demir ise gümüş madalya ile organizasyonu noktaladı.

Milli karatecilerimizden dördü de bronz madalya ile Sofya’dan ayrıldı. Yıldız kızlar +47 kiloda Seher Turalı ile yıldız erkekler 45 kiloda Emirhan Uygun, 50 kiloda Samet Karagöz ve +55 kiloda Kutay Gökalp üçüncülük sevinci yaşayan isimler oldu.

Karate 1 Gençler Ligi’nde sezonun ikinci etabı, 6-8 Temmuz tarihleri arasında Hırvatistan’ın Umag kentinde düzenlenecek.