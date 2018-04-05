Serap Özçelik Arapoğlu, “Bayrağımızı Göndere Çektirmek İçin Mücadele Veriyoruz”

Milli sporcular olarak ülkemizi uluslararası alanda temsil ediyoruz. Bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek için zorlu bir mücadele içerisine giriyoruz.

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, ‘Yılın Kadın Sporcusu’ seçildi. FMV Işık Okulları tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen “Spora, Sanata, Tasarıma Işık Tutanlar” ödül töreninde 2017 yılının en iyi isimleri belli olurken Serap Özçelik Arapoğlu, açıklamalarda bulundu. Karatecimiz, “Milli sporcular olarak ülkemizi uluslararası alanda temsil ediyoruz. Bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek için zorlu bir mücadele içerisine giriyoruz.” dedi.

Kariyerinde bir dünya, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan; Karate 1 Premier Lig’de 2017 yılını sıkletinin en iyisi olarak noktalayan Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, ödüle layık görülmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arapoğlu, “Ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından olan, iyi insan yetiştirmek gayesiyle hareket eden Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları’na beni bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Milli sporcular olarak ülkemizi uluslararası alanda temsil ediyoruz. Bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek için zorlu bir mücadele içerisine giriyoruz. Mücadelemizin bu şekilde değer görmesi, bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ve motivasyonumuzu artırıyor. Oy veren, törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.