TKF Başkanı Esat Delihasan, Gençler Karate Milli Takımını Ziyaret Etti

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları 6 – 18 Ekim tarihleri arasında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleşecek.TKF Başkanı Esat Delihasan, Oyunları’na hazırlanan Milli karatecilerimizi ziyaret etti.

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları 6 – 18 Ekim tarihleri arasında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleşecek. Oyunlara hazırlanan ve çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Gençler Karate Milli Takımımız da yer alacak.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Gençlik Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan Milli karatecilerimizi ziyaret etti. Esat Delihasan, Ankara Eryaman’da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yoğun bir kamp döneminde olan Milli sporcularımızla biraraya geldi.

Gençler Ligi’nde ilk olarak Bulgaristan’a gidilecek

Milli takımımız, hazırlıklar kapsamında Karate 1 kapsamında bu yıldan itibaren düzenlenmeye başlayan Gençler Ligi’nde mücadele edecek. Dört etaptan oluşan Gençler Ligi’nde ilk olarak Bulgaristan’a gidecek Milliler, 25-27 Mayıs’ta Sofya’nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda tatamiye çıkacak.

Armecc Arena’da yapılacak Gençler Ligi’nin ilk etabında 71 ülkeden 1858 karatecinin mücadele vereceği açıklandı.