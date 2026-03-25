Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası, 24-29 Mart tarihleri arasında Antalya’da start aldı. TKF Başkanı Ercüment Taşdemir, katılımın olimpiyat kadroları için güçlü bir mesaj olduğunu vurgu yaparak, tatamide “sertlik” ile “şiddet” arasındaki çizgiye dikkat çekti.
13. IFMA ULUSLARARASI ANTALYA AÇIK MUAYTHAİ KUPASI BAŞLIYOR

  • 25 Mart 2026 10:11 | Güncellenme: 25 Mart 2026 10:22
Antalya’da Muaythai Heyecanı:

13. IFMA ULUSLARARASI ANTALYA AÇIK MUAYTHAİ KUPASI BAŞLIYOR…

Uluslararası Muaythai Federasyonu’nun yıllık takviminde yer alan Antalya Open Cup'da 25 farklı ülkeden toplam 390 sporcu mücadele edecek.

Haber: Muhammet Kemal GÜLŞEN 

Antalya’nın Kemer ilçesi, 25-29 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyon, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ağırlayacak.

25 Ülke, 390 Sporcu Antalya’da Buluşuyor

Uluslararası Muaythai Federasyonu’nun (IFMA) yıllık takviminde yer alan ve geleneksel hale gelen bu prestijli turnuvada, 25 farklı ülkeden toplam 390 sporcu mücadele edecek. Organizasyon, Türk sporcuların Avrupa ve Dünya Şampiyonaları öncesinde uluslararası arenada deneyim kazanmaları açısından büyük önem taşıyor.

Hasan Yıldız: “Bu Organizasyon Bir Dünya Markasıdır”

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, şampiyonanın önemine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“13 yıldır aralıksız olarak düzenlediğimiz IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası’nı dünya çapında bir marka haline getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyon sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda ülkeler arasında dostluk, barış ve kardeşliği pekiştiren önemli bir platformdur. Türk sporcularımızın uluslararası arenada daha fazla deneyim kazanması ve başarılarını artırması adına kritik öneme sahip olan bu şampiyonaya katılan tüm ülkelere ve sporculara başarılar diliyorum.”

Spor Turizmi ve Diplomasiye Katkı

Antalya’da düzenlenecek olan bu büyük organizasyon, spor turizmine ve uluslararası diplomasiye katkı sağlamayı hedefliyor. Turnuva boyunca gerçekleştirilecek müsabakalar, hem Türk sporcuların uluslararası tecrübe kazanmalarına hem de Antalya’nın bir spor merkezi olarak öne çıkmasına imkan tanıyacak.

