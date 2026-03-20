CHUCK NORRİS’İN VEFATI DÜNYADA GENİŞ YANKI BULDU!



Haber Merkezi

Dünyaca ünlü dövüş sanatları ustası ve oyuncu Chuck Norris’in vefatı dünya basını ve ünlüler arasında geniş yankı buldu.

The Washington Post

“Walker, Texas Ranger” dizisinin yıldızı Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu ve dövüş sanatçısı, ailesinin sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Perşembe günü vefat ettiğini doğruladı.

Sylvester Stallone

“The Expendables 2” filminde Norris ile birlikte rol aldı ve setten bir fotoğraf paylaştı.

“Chuck ile çalışırken harika zaman geçirdim,” diye başladı Instagram paylaşımının altına yazdığı not .

“Her yönüyle tam bir Amerikalıydı. Harika bir adamdı ve muhteşem ailesine başsağlığı diliyorum,”

Jean-Claude Van Damme

“Arkadaşım Chuck Norris’in vefatı nedeniyle en derin taziyelerimi sunuyorum. Çocukluk yıllarımdan beri birbirimizi tanıyorduk ve her zaman ona saygı duydum. Kalbim ve dualarım ailesiyle birlikte. Asla unutulmayacak,”

BBC

‘Sevgi dolu bir kalbe sahip bir savaşçı’: 86 yaşında hayatını kaybeden film yıldızı Chuck Norris’e saygı duruşunda bulunuldu.

Başkan Donald Trump

Norris’in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “harika bir adam” olduğunu söyledi.

“Vay canına. Gerçekten iyi, sert bir adamdı,”

“Onunla kavga etmek istemezdiniz! Harika bir destekçisiydi. Vay canına. Çok yazık.”

Kızı Danilee

“Hayatındaki her bir insanı çok derinden seven ve onlara büyük bir şefkatle bakan biri “

CNN

Aksiyon kahramanı ve ‘Walker, Texas Ranger’ dizisinin yıldızı Chuck Norris hayatını kaybetti.

Tecrübeli dövüş sanatçısı, dünya şampiyonu, aksiyon kahramanı ve 2000’li yılların başlarında internet fenomeni haline gelen, sert tavırlarıyla “Walker, Texas Ranger” adlı popüler dizide ölümsüzleşen Chuck Norris 86 yaşında hayatını kaybetti.

USA TODAY

Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris 86 yaşında hayatını kaybetti.

Dövüş sanatları ustası ve aksiyon filmlerinin ikon ismi, sertliği hayranları arasında giderek abartılı bir efsaneye dönüşen Chuck Norris hayatını kaybetti. 86 yaşındaydı.

THE INDEPENDENT

Bruce Lee’nin ‘Ejderhanın Yolu’ filminde başrol oynayarak ün kazanan aktör, film ve dövüş sanatları camiasında yasla karşılandı.

ABC News

Film yıldızı ve dövüş sanatçısı Chuck Norris, ani bir rahatsızlık sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ejderha Yolu ve Kayıp Filmi gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu ve dövüş sanatçısı Chuck Norris, hastaneye kaldırıldıktan sonra ani bir şekilde hayatını kaybetti.

ALJAZEERA

Texas Ranger dizisinin yıldızı ve dövüş sanatları efsanesi Chuck Norris 86 yaşında hayatını

kaybetti.Altı kez karate şampiyonu ve aksiyon filmi yıldızı olan Norris, perşembe günü Hawaii’de bilinmeyen bir nedenle hastaneye kaldırıldı.