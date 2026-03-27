TÜRK KARATE-DO’SUNDA GÜÇLÜ MİRAS: ‘KOBAŞ VE ERDOĞAN AYNI GÖREVDE’

Haber: Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Türk karate camiasının saygın isimlerinden Uğur Kobaş ve onun hocası Rıza Erdoğan, disiplinli çalışmaları ve katkılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Türkiye’de karate-do sporunun gelişimine uzun yıllar emek veren önemli isimler, bu alandaki ilerleyişin temel taşları olmayı sürdürüyor. Sensei Uğur Kobaş ve hocası Rıza Erdoğan, Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda birlikte görev yapıyor.

Türkiye’nin ilk karate olimpiyat hakemi unvanına sahip olan Kobaş, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla ülkemizi temsil ederken; hocası Erdoğan’ın yetiştirdiği sporcular ve verdiği eğitimler, Türk karate-do’nun sağlam temeller üzerinde yükselmesine büyük katkı sağladı.

Öte yandan, her iki değerli isim de bugünlerde Antalya’da düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası kapsamında birlikte görev alıyor. Tecrübeleri ve birikimleriyle organizasyona katkı sunan Kobaş ve Erdoğan, genç sporcular için de önemli bir rol model olmaya devam ediyor.

Karate-do mücadelesinin Türkiye’de emin ve kararlı adımlarla ilerlediği vurgulanırken, bu sürecin mimarları arasında yer alan iki ismin, sporun geleceği açısından taşıdığı önem bir kez daha gözler önüne seriliyor. Karate camiası, bu değerli hocaların katkılarıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine inanıyor.